 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Der SKC Barbaros Mainz krönt sich am achten Spieltag zum Tabellenführer und schickt Hassia Bingen tiefer in den Abstiegskampf.
Der SKC Barbaros Mainz krönt sich am achten Spieltag zum Tabellenführer und schickt Hassia Bingen tiefer in den Abstiegskampf. – Foto: Pia Pfeifer

Bezirksliga kompakt: SKC Barbaros Mainz fertigt Hassia Bingen ab

SKC Barbaros Mainz gewinnt auswärts in Bingen mit 8:2 +++FSV Saulheim befreit sich aus Abstiegszone +++ VfL Gundersheim überrascht gegen Marienborn

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Rheinhessen. Der achte Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen bringt einen neuen Tabellenfürer mit sich. Am Freitagabend konnte der TSV Mommenheim zunächst das Derb gegen den VfR Nierstein für sich entscheiden. Der SKC Barbaros Mainz fährt auswärts bei Hassia Bingen einen deutlichen 8:2-Sieg ein und hievt sich an die Tabellenspitze. Eine Überraschung gelingt dem VfL Gundersheim, der gegen die Zweitvertretung des TuS Marienborn mit 3:1 gewinnt . Die TSG Bretzenheim II und der FSV Nieder-Olm gewinnen ihre Spiele zu null. Die Tabellenführung verpasst hat der SV Guntersblum, der sich in der zweiten Hälfte den Sieg nehmen lässt und mit 2:3 verliert. Aus der Abstiegszone befreien konnte sich der FSV Saulheim, dem ein 3:1 Auswärtssieg bei Fortuna Mombach gelingt. Zum Duell zwischen TuS Wörrstadt und SV Horchheim kam es nicht.

Die Partien im Überblick:

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
2
1
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
2
8

Heute, 15:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
2
3
Abpfiff

Aufrufe: 021.9.2025, 17:17 Uhr
RedaktionAutor