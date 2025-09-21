Bezirksliga kompakt: SKC Barbaros Mainz fertigt Hassia Bingen ab

Rheinhessen. Der achte Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen bringt einen neuen Tabellenfürer mit sich. Am Freitagabend konnte der TSV Mommenheim zunächst das Derb gegen den VfR Nierstein für sich entscheiden. Der SKC Barbaros Mainz fährt auswärts bei Hassia Bingen einen deutlichen 8:2-Sieg ein und hievt sich an die Tabellenspitze. Eine Überraschung gelingt dem VfL Gundersheim, der gegen die Zweitvertretung des TuS Marienborn mit 3:1 gewinnt . Die TSG Bretzenheim II und der FSV Nieder-Olm gewinnen ihre Spiele zu null. Die Tabellenführung verpasst hat der SV Guntersblum, der sich in der zweiten Hälfte den Sieg nehmen lässt und mit 2:3 verliert. Aus der Abstiegszone befreien konnte sich der FSV Saulheim, dem ein 3:1 Auswärtssieg bei Fortuna Mombach gelingt. Zum Duell zwischen TuS Wörrstadt und SV Horchheim kam es nicht.