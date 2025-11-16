Bezirksliga-kompakt: SG Wolterdingen-Tannheim kassiert zehn Gegentore

In der Fußball-Bezirksliga kanzelt der FC Furtwangen die SG Wolterdingen-Tannheim ab. Der SV Hinterzarten gewinnt das Spitzenspiel beim FC Brigachtal mit 2:0. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.

Der FC Gutmadingen bleibt weiter das Maß der Dinge in dieser Liga. Auch gegen den VfB Villingen gab sich der Tabellenführer keine Blöße und siegte sicher. Für "Abstiegskollege" DJK Donaueschingen dagegen wird die Situation immer bedrohlicher.

SV Geisingen – FC Löffingen 0:1 (0:1). Nach dem 4:1-Heimsieg gegen die SG Riedöschingen/Hondingen aus der Vorwoche gelang es dem FC Löffingen, beim SV Geisingen nachzulegen und so spätestens jetzt eine Trendwende zu erzeugen. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Simon Weißenberger bereits nach exakt einer halben Stunde Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Tobias Urban hat so den Abstand auf die unbeliebten Tabellenregionen wieder etwas ausbauen können. Der SV Geisingen muss den Blick nach der Niederlage im Mittelfeldduell hingegen zumindest zunächst eher nach unten richten. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.

Tor: 0:1 Weißenberger (30.). SR: Markus Straub. Zuschauer: 105.