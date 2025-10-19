 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Die Mannschaft von SG Weinsheim-Coch Andy Baumgartner ließ die TSG Planig zu keiner Zeit ins Spiel kommen.
Die Mannschaft von SG Weinsheim-Coch Andy Baumgartner ließ die TSG Planig zu keiner Zeit ins Spiel kommen. – Foto: www.instagram.com/nico.schweig

Bezirksliga kompakt: SG Weinsheim dominiert im Top-Spiel

SG Weinsheim gewinnt gegen die TSG Planig mit 6:2 +++ SG Fürfeld und SC Idar-Oberstein zwei ziehen nach Siegen mit TuS Winzenheim gleich +++ FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein mit Dämpfer gegen Nahbollenbach

Nahe. In der Bezirksliga Nahe hat die SG Weinsheim das Top-Spiel gegen die TSG Planig deutlich für sich entschieden und gewinnt am Ende mit 6:2. TuS Pfaffen-Schwabenheim konnte nach sechs punktlosen Spielen gegen den VfR-Kirn Sulzbach mit 2:1 gewinnen und drei Punkte feiern. Zu Hause gegen den SC Birkenfeld hat TuS Winzenheim nach einem 1:1-Remis Punkte liegen gelassen. Das nutzte der SC Idar-Oberstein für sich und zieht nach einem 4:3-Auswärtssieg bei der SG Guldental gleich. Ebenfalls gleichauf ist jetzt die SG Fürfeld, die beim abstiegsbedrohten TSV Bockenau einen 3:1-Sieg holte. Dem SV Oberhausen gelang nicht der erwünschte Befreiungsschlag beim 1:1 gegen den VfL Rüdesheim. Den Anschluss an die Spitzengruppe konnte die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim nach dem 2:0 gegen TuS Mörschied halten.

Die Spiele im Überblick:

Heute, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
2
0

Heute, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
1
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
1
5
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
3
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
1
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
6
2
Abpfiff

