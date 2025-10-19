Bezirksliga kompakt: SG Weinsheim dominiert im Top-Spiel

Nahe. In der Bezirksliga Nahe hat die SG Weinsheim das Top-Spiel gegen die TSG Planig deutlich für sich entschieden und gewinnt am Ende mit 6:2. TuS Pfaffen-Schwabenheim konnte nach sechs punktlosen Spielen gegen den VfR-Kirn Sulzbach mit 2:1 gewinnen und drei Punkte feiern. Zu Hause gegen den SC Birkenfeld hat TuS Winzenheim nach einem 1:1-Remis Punkte liegen gelassen. Das nutzte der SC Idar-Oberstein für sich und zieht nach einem 4:3-Auswärtssieg bei der SG Guldental gleich. Ebenfalls gleichauf ist jetzt die SG Fürfeld, die beim abstiegsbedrohten TSV Bockenau einen 3:1-Sieg holte. Dem SV Oberhausen gelang nicht der erwünschte Befreiungsschlag beim 1:1 gegen den VfL Rüdesheim. Den Anschluss an die Spitzengruppe konnte die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim nach dem 2:0 gegen TuS Mörschied halten.