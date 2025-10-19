Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Die Mannschaft von SG Weinsheim-Coch Andy Baumgartner ließ die TSG Planig zu keiner Zeit ins Spiel kommen. – Foto: www.instagram.com/nico.schweig
Bezirksliga kompakt: SG Weinsheim dominiert im Top-Spiel
SG Weinsheim gewinnt gegen die TSG Planig mit 6:2 +++ SG Fürfeld und SC Idar-Oberstein zwei ziehen nach Siegen mit TuS Winzenheim gleich +++ FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein mit Dämpfer gegen Nahbollenbach
Nahe. In der Bezirksliga Nahe hat die SG Weinsheim das Top-Spiel gegen die TSG Planig deutlich für sich entschieden und gewinnt am Ende mit 6:2. TuS Pfaffen-Schwabenheim konnte nach sechs punktlosen Spielen gegen den VfR-Kirn Sulzbach mit 2:1 gewinnen und drei Punkte feiern. Zu Hause gegen den SC Birkenfeld hat TuS Winzenheim nach einem 1:1-Remis Punkte liegen gelassen. Das nutzte der SC Idar-Oberstein für sich und zieht nach einem 4:3-Auswärtssieg bei der SG Guldental gleich. Ebenfalls gleichauf ist jetzt die SG Fürfeld, die beim abstiegsbedrohten TSV Bockenau einen 3:1-Sieg holte. Dem SV Oberhausen gelang nicht der erwünschte Befreiungsschlag beim 1:1 gegen den VfL Rüdesheim. Den Anschluss an die Spitzengruppe konnte die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim nach dem 2:0 gegen TuS Mörschied halten.