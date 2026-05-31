Bezirksliga kompakt: SG Prechtal/Oberprechtal ist Meister

Die SG Prechtal/Oberprechtal krönt die überragende Saison dank des 4:3-Heimsieges über Freiburger FC II mit dem Meistertitel und steigt in die Landesliga auf. SV Rot-Weiss Glottertal ist Vizemeister. Alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus).

SG Simonswald/Obersimonswald – TV Köndringen 6:0

Der TV Köndringen gab in der Anfangsviertelstunde den Ton an. Allmählich fand auch die SG Simonswald/Obersimonswald in die Partie, erarbeitete sich Spielanteile und ging mit einer 2:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dominierte die Heimelf das Geschehen und legte innerhalb von zehn Minuten die nächsten drei Treffer nach. Die ersatzgeschwächten Köndringer konnten nicht mehr dagegenhalten und mussten kurz vor Schluss gar den sechsten Gegentreffer hinnehmen. Alle Infos zu allen Spielen (BZ-PLUS-ARTIKEL)