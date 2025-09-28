Bezirksliga-kompakt: SG Prechtal/Oberprechtal arbeiten sich nach vorne

Vor dem Saisonstart war die SG Prechtal/Oberprechtal, ihres Zeichens der Tabellendritte der vergangenen Runde, allseits zum Titelanwärter gekürt worden. Damals hatte Trainer Martin Schill klargestellt, welch große Herausforderung die Favoritenrolle darstellt, und die ersten Saisonergebnisse schienen ihm recht zu geben. Nach dem fünften Spieltag und einem 2:0-Auswärtssieg beim FC Denzlingen II rückt die SG aber auf den dritten Rang vor und ist mit zehn Zählern punktgleich mit dem Spitzenduo Oberried und Simonswald/Obersimonswald. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Fischer (70.), 0:2 Schill (90.+5). Schiedsrichter: Bloss (Kippenheim). Zuschauer: 60.