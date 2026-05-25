Bezirksliga kompakt: SG Prechtal fehlt nur ein Sieg zum Titel

Der perfekte Spieltag für die SG Prechtal/Oberprechtal: Der Spitzenreiter selbst gewinnt 3:2 in Endingen, die Verfolger SV RW Glottertal, SG Freiamt-Ottoschwanden und FC Denzlingen II patzen allesamt. Die Infos zu allen weiteren Spielen gibt es im BZ-Plus-Artikel.

Es ist der bisher schnellste Feldverweis der bisherigen Bezirksliga-Saison: Bereits nach vierzig Sekunden zückte der Schiedsrichter die Rote Karte gegen Claudius Gass, den Torwart der SG Prechtal/Oberprechtal. Dieser hatte gegen Hussein Bazzi die Notbremse gezogen. Die Elztäler präsentierten sich stark und nutzten die individuellen Fehler des gastgebenden SV Endingen gnadenlos aus. Timo Volk brachte die SG in der elften Minute in Führung. Die Prechtäler konnten die Einheimischen weitgehend von ihrem Tor fernhalten und erhöhten kurz nach der Pause auf 2:0. Daniel Schüber konnte für die Kaiserstühler rasch auf 1:2 verkürzen. Mit dem 1:3 stellte Felix Göppert die Weichen. Der Endinger Anschlusstreffer durch Albion Bojaj fiel zu spät.