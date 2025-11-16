Bezirksliga kompakt: SG Ihringen/Wasenweiler beendet Negativserie

Nach sechs Niederlagen hintereinander hat die SG Ihringen/Wasenweiler wieder einen Erfolg eingefahren: Beim SV Au-Wittnau holten die Kaiserstühler einen 1:0-Erfolg. Der Freiburger FC II hat auf die 2:6-Pleite in Herbolzheim die richtige Antwort gegeben und triumphierte beim direkten Konkurrenten Heitersheim mit 4:1. Aufsteiger SV Endingen erwies sich für den Spitzenreiter Prechtal/Oberprechtal als echter Prüfstein – erst in den Schlussminuten stellte die SG den 4:2-Sieg sicher.

FC Denzlingen II – SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen 4:0

Im Einbollenstadion wurde, da die Rasenplätze unter den Regenfällen der letzten Tage arg gelitten hatten, auf dem Kunstrasen gespielt. Die Mannschaft des FC Denzlingen II kam mit den Bedingungen besser zurecht. Die Partie war noch nicht einmal eine volle Minute alt, da brachte Mohammed Elalti die Platzherren aus 17 Metern in Führung. Der SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen hätte schnell egalisieren können, aber der Kopfball von Tom Bihlmann wurde auf der Linie geklärt (6.). Kurz nach einem Pfostenschuss von FCD-Torjäger Yan Slipchenko (18.) stand es 2:0. Slipchenko hatte einen Kopfball aufs Dottinger Tor gebracht und Torwart Philipp Henselmann überwunden, Emilio Borrozzinos Klärungsversuch geriet zum Eigentor. Bihlmann hatte in der 32. Minute den Anschlusstreffer auf dem Fuß, aber der Denzlinger Kapitän David Purrmann klärte auf der Linie. Mit einem Doppelschlag (38./40.) sorgten Niclas Haller und Anes Vrazalica für das 4:0. Die Partie war damit zur Pause quasi schon entschieden. Im zweiten Durchgang schalteten die Platzherren einen Gang zurück, aber Dottingen konnte zu wenige offensive Akzente setzen. Der Ehrentreffer blieb den Gästen verwehrt, als Benjamin Endriß an Torwart Mehmet Can Demirdögen scheiterte (77.).