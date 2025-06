Bezirksliga kompakt: SG Guldenbachtal hält die Klasse

Nahe. Am Sonntag fand der abschließende Spieltag der Bezirksligasaison statt. Auch ein Szenario mit zwei direkten Absteigern half dem VfL Simmertal am Ende nicht. Vor dem letzten Ligaspiel dieser Saison hatte der VfL zwar noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt - ein Auswärtssieg beim Aufsteiger TSV Bockenau wäre hierfür allerdings Pflicht gewesen. Dafür reichte es letztlich nicht, denn der TSV Bockenau und der VfL Simmertal trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Zugleich gewann die Konkurrenz von der SG Guldenbachtal gegen die SG Weinsheim mit 3:2 und sicherte sich so den Klassenerhalt. Nach einer 2:5-Niederlage bei der SpVgg. Nahbollenbach steht dafür der VfR Baumholder II als zweiter Absteiger fest.

Weil im "Worst Case" vier Mannschaften hätten absteigen können, waren auch der TuS Waldböckelheim, der SC Birkenfeld, Bockenau und Nahbollenbach akut abstiegsgefährdet. Die Partie zwischen dem FSV BW Idar-Oberstein und dem dem TuS Waldböckelheim endete 3:0. Der TuS muss nach der Niederlage auf die Relegation der Weinsheimer hoffen. Die 1:5-Niederlage des SC Birkenfeld gegen den TuS Mörschied blieb ohne Konsequenzen.

Sicher gerettet waren bereits vor Anpfiff die SG MMM und der TuS Pfaffen-Schwabenheim, beide Teams konnten im direkten Duell gegeneinander befreit aufspielen - die Begegnung begann bereits um 13 Uhr und endete mit einem torreichen 6:4-Erfolg für die SG MMM. Auch die Partie zwischen dem Dritten TSG Planig und Meister SV Winterbach hatte keine sportlichen Konsequenzen mehr. In einem weiteren Torspektakel gewann die TSG Planig mit 5:4.

Die Spiele im Überblick: