Bezirksliga kompakt: SF Oberried überrollen Köndringen

Tore: 0:1 Fabian Nösges (15.), 0:2 Michael Müller (27.), 0:3 Andreas Körkel (69.), 0:4 Robin Steiert (72.), 0:5 Louis Hug (77.), 0:6 Robin Steiert (86. Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Leon Dombrowski (Freiburg) – Zuschauer: 100

In einer munteren, schnellen Partie hatte der TV Köndringen die ersten Gelegenheiten. In der zweiten Minute scheiterte Semjon Kern aus kurzer Distanz an einer Fußabwehr von Janik Zähringer, dem Torwart der SF Oberried, und in der elften Minute setzte David Fournier den Ball knapp neben den Pfosten. In der 15. Minute gingen die Dreisamtäler in Front. Fabian Nösges wurde geschickt, setzte sich im Strafraum gegen einen Gegenspieler durch und vollendete flach ins lange Eck. In der 27. Minute erhöhte Michael Müller im Nachsetzen auf 2:0 für die Gäste. Oberried hatte nun mehr vom Spiel und hätte die Führung ausbauen können. Köndringen startete engagiert in die zweite Halbzeit, die Gäste überstanden diese Drangphase jedoch und zogen in der 69. Minute auf 3:0 davon. Der TVK bekam nach einem Eckball die Situation nicht geklärt, Oberried gewann den zweiten Ball, und Andreas Körkel zog von der Strafraumgrenze ab. Drei Minuten später markierte Robin Steiert mit einem sehenswerten Schlenzer das 0:4. Auf Flanke von Fabian Nösges erzielte Louis Hug per Kopf das 0:5. In der Schlussphase wurde Nösges im Sechzehner gefoult, und Steiert nutzte den fälligen Elfmeter zum 0:6-Endstand.