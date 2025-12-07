Bezirksliga kompakt: Sechs Auswärtssiege zum Hinrundenschluss

In einem weitgehend ausgeglichenen Spiel auf dem Heitersheimer Kunstrasenplatz feierte die effektivere Mannschaft einen klaren Auswärtssieg. In der fünften Minute wurde Patrik Müller im Strafraum der SG Freiamt-Ottoschwanden gefoult. Tom Zettl ließ sich die Chance nicht nehmen und nutzte den fälligen Elfmeter zum 1:0 für den FC Heitersheim. In der zwölften Minute hätte Zettl nach einem Eckball auf 2:0 erhöhen können, traf jedoch nur den eigenen Mitspieler. Zwei Minuten später setzte sich Luke Bühler im Zusammenspiel mit Jonas Schneider durch und glich zum 1:1 aus. In der 30. Minute unterlief der Heimelf ein Ballverlust im Spielaufbau und eröffnete Freiamt-Ottoschwanden die nächste Chance. Marian Haas prüfte den einheimischen Goalie Tim Kodric, der den Ball nur abklatschen lassen konnte, und Hannes Kölblin staubte zur 2:1-Führung für die SG ab. Zehn Minuten später ließ Luke Bühler nach einem Heitersheimer Abwehrfehler das 1:3 folgen. Nach der Pause konnte Kodrich einen Freistoß von Haas parieren, aber im Rückraum lauerte Jochen Zimmermann und traf zum 1:4. In der 72. Minute wurde Mohammed Abubakari im SG-Sechzehnmeterraum umgerempelt, und Zettl durfte per Elfmeter auf 2:4 verkürzen. Den Schlusspunkt setzte Luke Bühler mit seinem dritten Treffer – nach einem Eckball der Malteserstädter konnte Freiamt-Ottoschwanden über Haas kontern, und Bühler vollendete die Vorlage zum 2:5-Endstand.

Tore: 1:0 Tom Zettl (5./Foulelfmeter), 1:1 Luke Bühler (14.), 1:2 Hannes Kölblin (30.), 1:3 Luke Bühler (40.), 1:4 Jochen Zimmermann (59.), 2:4 Tom Zettl (72./Foulelfmeter), 2:5 Luke Bühler (79.). Schiedsrichter: Paul Robaczek (Ettenheim). Zuschauer: 70.