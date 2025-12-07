 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Die SF Oberried um Michael Müller (Nummer 10) verloren das Derby in Buchenbach mit 2:3. | Foto: Fritz Zimmermann
Die SF Oberried um Michael Müller (Nummer 10) verloren das Derby in Buchenbach mit 2:3. | Foto: Fritz Zimmermann

Bezirksliga kompakt: Sechs Auswärtssiege zum Hinrundenschluss

Aufsteiger Buchenbach gewinnt das Dreisamtalderby +++ Freiburger FC II zeigt erneut eine gute Reaktion

Verlinkte Inhalte

BZL Freiburg

Zum Abschluss der Hinrunde gab es für die meisten Heimmannschaften wenig zu feiern: In sechs der acht Partien entführten die Gäste die Punkte. Die beiden Ausnahmen davon bildeten die SpVgg. Buchenbach, die auf eigenem Platz das Dreisamtalderby gegen Oberried mit 3:2 gewannen, und der Freiburger FC II, der sich nach der 1:6-Pleite der Vorwoche gegen Freiamt mit einem 2:1-Heimsieg über die SG Simonswald/Obersimonswald rehabilitierte.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Heitersheim
FC HeitersheimHeitersheim
SG Freiamt-Ottoschwanden
SG Freiamt-OttoschwandenFreiamt-Ott.
2
5
+Video
In einem weitgehend ausgeglichenen Spiel auf dem Heitersheimer Kunstrasenplatz feierte die effektivere Mannschaft einen klaren Auswärtssieg. In der fünften Minute wurde Patrik Müller im Strafraum der SG Freiamt-Ottoschwanden gefoult. Tom Zettl ließ sich die Chance nicht nehmen und nutzte den fälligen Elfmeter zum 1:0 für den FC Heitersheim. In der zwölften Minute hätte Zettl nach einem Eckball auf 2:0 erhöhen können, traf jedoch nur den eigenen Mitspieler. Zwei Minuten später setzte sich Luke Bühler im Zusammenspiel mit Jonas Schneider durch und glich zum 1:1 aus. In der 30. Minute unterlief der Heimelf ein Ballverlust im Spielaufbau und eröffnete Freiamt-Ottoschwanden die nächste Chance. Marian Haas prüfte den einheimischen Goalie Tim Kodric, der den Ball nur abklatschen lassen konnte, und Hannes Kölblin staubte zur 2:1-Führung für die SG ab. Zehn Minuten später ließ Luke Bühler nach einem Heitersheimer Abwehrfehler das 1:3 folgen. Nach der Pause konnte Kodrich einen Freistoß von Haas parieren, aber im Rückraum lauerte Jochen Zimmermann und traf zum 1:4. In der 72. Minute wurde Mohammed Abubakari im SG-Sechzehnmeterraum umgerempelt, und Zettl durfte per Elfmeter auf 2:4 verkürzen. Den Schlusspunkt setzte Luke Bühler mit seinem dritten Treffer – nach einem Eckball der Malteserstädter konnte Freiamt-Ottoschwanden über Haas kontern, und Bühler vollendete die Vorlage zum 2:5-Endstand.

Tore: 1:0 Tom Zettl (5./Foulelfmeter), 1:1 Luke Bühler (14.), 1:2 Hannes Kölblin (30.), 1:3 Luke Bühler (40.), 1:4 Jochen Zimmermann (59.), 2:4 Tom Zettl (72./Foulelfmeter), 2:5 Luke Bühler (79.). Schiedsrichter: Paul Robaczek (Ettenheim). Zuschauer: 70.

Alle Infos zum Spieltag gibt es im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 07.12.2025, 23:00 Uhr
Jürg Schmidt (BZ)Autor