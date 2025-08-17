 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Die SG MMM setzte sich zuhause gegen Kirn durch
Die SG MMM setzte sich zuhause gegen Kirn durch – Foto: Gregor Wurdel

Bezirksliga kompakt: SC Idar II bleibt makellos

Planig setzt sich am Mittwochabend deutlich gegen Bockenau durch +++ SG Guldenbachtal gewinnt gegen Winzenheim

Bad Kreuznach. An diesem Spieltag waren Partien am Sonntag eher die Ausnahme als die Regel. Denn lediglich die Begegnungen der Spvgg. Nahbollenbach gegen den SC Idar II (1:5), des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim (2:2) und der SG MMM gegen die SG Kirn (2:1) fanden am Sonntag statt. Bereits am Mittwoch wurde der Spieltag mit dem Derby zwischen der TSG Planig und dem TSV Bockenau eröffnet - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Nach einem 2:2 zur Pause zündete die TSG den Turbo und siegte 6:2, allen voran dank eines Dreierpacks von Noel Schywalski. Damit übernahm Planig auch vorerst die Tabellenführung. Freitagabends wurden drei Partien gespielt, die SG Fürfeld zu Gast beim VFL Rüdesheim trennten sich 0:0, während die SG Guldenbachtal den TuS Winzenheim im Derby 3:1 besiegte. Der TuS Mörschied schlug den SC Birkenfeld zu Hause mit 2:0. Weinsheim entschied das Samstagabendspiel gegen Aufsteiger SV Oberhausen mit 3:1 für sich und übernimmt die Tabellenführung.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Mi., 13.08.2025, 19:00 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
6
2
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
0
0
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
3
1
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
2
0
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
3
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
1
5
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
2
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
2
1
Abpfiff

