Bezirksliga kompakt: Remis im Idar-Obersteiner Derby

Vor dem 13. Spieltag hat sich die SG Weinsheim mit fünf Punkten Vorsprung ein wenig an der Spitze der Bezirksliga von der Konkurrenz abgesetzt. Mit einem deutlichen 6:0-Heimsieg gegen Pfaffen-Schwabenheim hat die SG Weinsheim ihre Spitzenposition in der Bezirksliga weiter gefestigt und den Abstand zur Konkurrenz ausgebaut. Die SG Kirn hatte TuS Winzenheim zu Gast und überzeugte klar mit 5:2. Die mit Winzenheim zuvor punktgleichen Teams SC Idar-Oberstein II und SG Fürfeld absolvierten ihre Heimspiele mit unterschiedlichen Ergebnissen: Während der SC Idar-Oberstein II sich im Derby gegen FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein mit einem 3:3-Unentschieden begnügen musste, feierte die SG Fürfeld einen 4:2-Heimsieg gegen die SG Guldenbachtal. Dahinter lauerten die SG MMM, die in Rüdesheim auflief und 2:1 verlor und die TSG Planig (2:2-Unentschieden gegen TuS Mörschied), die zeigen musste, wie sie die Nachricht verkraftet hat, dass das Trainer-Trio im Sommer aufhören wird. Ferner feierte Nahbollenbach einen 5:2-Sieg gegen Oberhausen und Birkenfeld einen 3:0-Sieg gegen Bockenau.