Ligabericht
Die Jungs des FSV Blau-Weiß waren im Derby beim SC Idar-Oberstein II der große Underdog – holten dort aber ein starkes 3:3-Unentschieden.
Die Jungs des FSV Blau-Weiß waren im Derby beim SC Idar-Oberstein II der große Underdog – holten dort aber ein starkes 3:3-Unentschieden. – Foto: Oliver Zimmermann - Archiv

Bezirksliga kompakt: Remis im Idar-Obersteiner Derby

3:3-Unentschieden in Idar-Oberstein +++ Kantersieg für die SG Weinsheim +++ SG Fürfeld gewinnt Heimspiel mit 4:2

Vor dem 13. Spieltag hat sich die SG Weinsheim mit fünf Punkten Vorsprung ein wenig an der Spitze der Bezirksliga von der Konkurrenz abgesetzt. Mit einem deutlichen 6:0-Heimsieg gegen Pfaffen-Schwabenheim hat die SG Weinsheim ihre Spitzenposition in der Bezirksliga weiter gefestigt und den Abstand zur Konkurrenz ausgebaut. Die SG Kirn hatte TuS Winzenheim zu Gast und überzeugte klar mit 5:2. Die mit Winzenheim zuvor punktgleichen Teams SC Idar-Oberstein II und SG Fürfeld absolvierten ihre Heimspiele mit unterschiedlichen Ergebnissen: Während der SC Idar-Oberstein II sich im Derby gegen FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein mit einem 3:3-Unentschieden begnügen musste, feierte die SG Fürfeld einen 4:2-Heimsieg gegen die SG Guldenbachtal. Dahinter lauerten die SG MMM, die in Rüdesheim auflief und 2:1 verlor und die TSG Planig (2:2-Unentschieden gegen TuS Mörschied), die zeigen musste, wie sie die Nachricht verkraftet hat, dass das Trainer-Trio im Sommer aufhören wird. Ferner feierte Nahbollenbach einen 5:2-Sieg gegen Oberhausen und Birkenfeld einen 3:0-Sieg gegen Bockenau.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
2
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
5
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
3
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
4
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
3
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
5
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
6
0
Abpfiff

