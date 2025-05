Bezirksliga kompakt: Premierentor in letzter Sekunde

Der FC Furtwangen bewahrte sich mit dem Pflichtsieg beim Tabellenletzten seine kleine Chance auf die Meisterschaft. Die Gäste taten sich aber lange Zeit schwer. Bräunlingen stand tief und machte gut dicht. Nach vorne ließ der FCB durch Raphael Emminger die Riesenchance zum Führungstor liegen. Mit einem fragwürdigen Elfmeter ging stattdessen Furtwangen in der 59. Minute in Führung. Anto Tavic traf vom Punkt gegen Torwart Niklas Franki. Furtwangen zeigte wenig später einen guten Spielzug den Florian Kaltenbach mit dem 0:2 abschloss. "Schade, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Es war kein Elfmeter. Den Klassenerhalt schaffen wir aber nicht mehr, dazu sind wir viel zu ersatzgeschwächt", sagte Bräunlingens Trainer Daniel Höll nach dem Schlusspfiff.

Zunächst hatten die Gastgeber am Samstagnachmittag vor 120 Zuschauern mehr vom Spiel. Villingen fand erst allmählich in die Begegnung. In der 40. Minute setzten sich die Gäste aber auf der linken Seite gut durch, Noah Schade flankte und Dennis Schawrin traf zum 0:1 (40.). Villingen hatte dann zunächst auch zu Beginn der zweiten Halbzeit die Begegnung gut im Griff. Dann kam aber Geisingen über links und Cristiano Jäger brauchte den Ball nur noch in das leere DJK-Gehäuse zu schieben (55.). Beide Vereine besaßen danach Chancen auf das Siegtor. Wobei in der Schlussphase Geisingen dem Dreier näher war als Villingen. Es blieb jedoch bei dem unterm Strich gerechten Remis. Für beide Kontrahenten kann der Punkt im Kampf um den Klassenerhalt noch sehr wertvoll werden.

Die Kicker aus Riedöschingen und Hondingen konnten im Kellerduell drei ganz wichtige Punkte einfahren. Mitte der ersten Halbzeit brachte Angelo Pampana Cichi die Einheimischen in Front (22.). Mitte der zweiten Hälfte gelang Elias Stihl der Ausgleich (65.) In der 84. Minute traf Patrick Zolg zum 2:1. In der Schlussphase wurde es hektisch, es gab drei Platzverweise. In der 86. Minute sah ein Akteur der Gastgeber die Tote Karte. In der 91. Minute dann Gelb-Rot für Kirchen-Hausen. In der 94. Minute auch Gelb-Rot für Riedöschingen/Hondingen.

Die Kicker aus Marbach und Rietheim mussten mit der Niederlage einen herben Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen. Der SV Hinterzarten spielte stark auf und siegte verdient. Lars Mundinger brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung. Mitte der zweiten Halbzeit vermochte Manuel Tritschler zu erhöhen (63.). Fünf Minuten später traf Mika Wehrle zum 0:3. Damit war die Messe gelesen. Die Kicker aus Marbach und Rietheim hatten nach vorne keine zündenden Ideen. Hinterzarten siegte auch in der Höhe völlig verdient.

Der FV Tennenbronn wahrte mit diesem Heimsieg seine Aufstiegschancen. Die Gastgeber fanden am Sonntagnachmittag gleich gut ins Spiel, erarbeiten sich Möglichkeiten. Die wurden zunächst aber vergeben. Dann kam Bonndorf auf, FV Torwart Luis Moosmann musste sein ganzes Können aufbieten. In der 40. Minute traf Stefan Schanz für den Gastgeber zum wichtigen 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vermochte Yannik Richter zu erhöhen. In der zweiten Hälfte war die Partie recht ausgeglichen. Tennenbronn verteidigte aber effektiv und ließ nicht mehr viel zu. FV-Trainer Sebastian von Au meinte zufrieden nach dem Schlusspfiff: "Wir haben es insgesamt gut gemacht, der Sieg geht in Ordnung." Tore: 1:0 Schanz (40.), 2:0 Richter (45.). SR: Stephan Bloss. ZS: 150.

Auf dem VfB-Sportplatz gab es am Samstag wieder einmal eine Torflut. Nick Bitter brachte Villingen schon nach zwei Minuten in Führung. Adem Sari erhöhte in der elften Minute per Elfmeter. Dann bekamen die aggressiv auftretenden Gäste auch einen Elfer, den verwandelte Johannes Kaufmann. Löffingen drehte durch einen Doppelschlag von Kim Hirschbolz und Silas Vogt noch vor der Pause die Partie.



Nach dem Seitenwechsel markierte Adem Sari das 3:3. Ömer Bulut brachte in der 58. Minute die Hausherren wieder in Front. Der VfB bekam erneut einen Strafstoß, den Furkan Sari in das 5:3 umwandelte. Furkan Sari war es auch, der zum 6:3 einnetzte. Eine Viertelstunde vor Schluss traf Silas Vogt zum 4:6 aus Gästesicht. Zu mehr als dem direkten Anschluss in der Nachspielzeit durch Benjamin Gaudig kam der FCL aber nicht mehr. VfB-Spielertrainer Adem Sari: "Wir müssen anscheinend immer in Rückstand geraten, um aufzuwachen. Nach einer entsprechenden Kabinenansprache waren wir in der zweiten Halbzeit voll da. Wir haben verdient gewonnen. Löffingen war ein sehr starker Gegner, in der Rückrunde hatten sie alle Spiele außer gegen Aasen gewonnen."



Tore: 1:0 Bitter (2.), 2:0 Adem Sari (11., per Elfmeter), 2:1 Kaufmann (31., per Elfmeter), 2:2 Hirschbolz (44.), 2:3 Vogt (45.), 3:3 Adem Sari (50.), 4:3 Bulut (58.), Furkan Sari 5:3 (61.), 6:3 Furkan Sari (71., Elfmeter), 6:4 Vogt (75.), 6:5 Gaudig (90.). SR: Adnan Dracic (Gutmadingen). ZS: 200.

Der SV Hölzlebruck vermochte im Abstiegskampf drei eminent wichtige Zähler zu verbuchen. Den besseren Start erwischen jedoch die Gäste. Benedikt Laufer brachte die Kicker aus Dauchingen und Weilersbach in der 34. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel wurde Hölzlebruck stärker. Felix Schübel markierte in der 58. Minute den Ausgleich. Die Partie schien mit einem Unentschieden zu enden, doch Leonhard Teudt gelang in der Nachspielzeit der glückliche Treffer zum umjubelten 2:1-Sieg für den FCH. Tore: 0:1 Laufer (34.), 1:1 Schübel (58.), 2:1 Teudt (91.). SR: Marvin Heinrich. ZS: 90.