Bezirksliga kompakt: Prechtal verliert das Topspiel

SpVgg. Buchenbach – FV Herbolzheim 3:4

Der FV Herbolzheim präsentierte sich beim Aufsteiger SpVgg. Buchenbach von seiner starken Seite und ging bereits in der siebten Minute in Führung. Die Dreisamtäler konnten zwar in der 21. Minute egalisieren, aber die Gäste reagierten fast umgehend mit einem Doppelschlag. Mit dem 1:4 in der zweiten Halbzeit schien die Begegnung entschieden. Doch die Spielvereinigung ist bekannt dafür, nie aufzustecken; die Heimelf kam innerhalb von sieben Minuten auf 3:4 heran und bedrängte die FV-Mannschaft. Weiterlesen: Bezirksliga kompakt: Niederlagen fürs Spitzenduo SG Prechtal/Oberprechtal und FC Denzlingen II (BZ-plus)