 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Die TSG Planig (hier in der Vorsaison in den grün-weißen Trikots) besiegte den SC Idar II und ist nun Erster.
Die TSG Planig (hier in der Vorsaison in den grün-weißen Trikots) besiegte den SC Idar II und ist nun Erster. – Foto: Heidi Sturm - Archiv

Bezirksliga kompakt: Planig klettert an die Spitze

TSG siegt beim SC Idar II mit 3:1 +++ Drei Teams warten weiterhin auf ihren ersten Sieg

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Nahe. Anders als am dritten Spieltag der Bezirksliga, an dem nur drei Begegnungen am Sonntagnachmittag ausgetragen wurden, fanden am vierten Spieltag diesmal alle Partien wieder am Sonntag statt. Die beiden Aufsteiger VfL Rüdesheim und SV Oberhausen müssen nach ihren Niederlagen weiter auf ihren ersten Sieg warten. Nach drei Niederlagen in Serie konnte der TSV Bockenau auch gegen die SG Guldenbachtal nicht punkten und verlor 0:2. Absteiger Kirn siegte gegen Mörschied mit 7:1. Zudem gewann die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 3:0 gegen die Spvgg. Nahbollenbach, während der SC Idar-Oberstein II 1:3 gegen die TSG Planig verlor. Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein musste gegen den TuS Winzenheim eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Schließlich unterlag die SG Weinsheim zuhause der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim mit 1:2.

Alle Partien im Überblick:

Heute, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
4
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
1
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
4
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
3
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
1
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
0
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
1
2
Abpfiff

Aufrufe: 024.8.2025, 18:22 Uhr
RedaktionAutor