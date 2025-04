Bezirksliga kompakt: Nierstein trifft 11-mal, Horchheim gewinnt

Mainz. Am 25. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen spitzte sich das Rennen um Aufstieg und Klassenerhalt weiter zu. An der Tabellenspitze liegt weiterhin die TuS Neuhausen mit 63 Punkten, während Verfolger SV Horchheim mit 58 Punkten bereitsteht, jeden Ausrutscher zu nutzen, um im Kampf um den direkten Aufstieg in die Landesliga Ost noch einmal einzugreifen.

Im Abstiegskampf mussten die letzten vier Teams allesamt eine Niederlage quittieren. Außerdem feierten der VfR Niersetin, die TuS Marienborn II und der TSV Zornheim (teilweise außeordentlich hohe) wichtige Heimsiege und verschafften sich damit beste Ausgangssituationen, um auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Rheinhessen zu spielen.