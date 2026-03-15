Bezirksliga kompakt: Nahbollenbach rettet Sieg über die Zeit

Nahe. Bereits am Freitag konnte der Tabellenletzte FSV Idar-Oberstein im Heimspiel die SG Guldenbachtal mit 2:1 bezwingen.
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Am Sonntag lieferte sich die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim im Duell mit Aufsteiger TuS Winzenheim ein torloses Remis. Der SV Oberhausen überwund seine Heimschwäche und siegte mit 1:0 gegen die TSV Bockenau. Die SC Idar-Oberstein gewann gegen den SC Birkenfeld mit 3:1. Die Formstärke der TSG Planig hält weiter an, sie schlug auch die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein mit 4:2. Die SpVgg Nahbollenbach rettete gegen die SG VfR 07 Kirn ein 3:2 über die Zeit. Der Tabellenführer SG Weinsheim siegte souverän gegen den Aufsteiger VFL Rüdesheim. Im Mittelfeld-Duell konnte sich die TuS Mörschied mit 2:0 gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim durchsetzen.
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