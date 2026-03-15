 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Bezirksliga kompakt: Nahbollenbach rettet Sieg über die Zeit

Weinsheim siegt souverän +++ Gute Form von TSG Planig bleibt weiter bestehen +++ SV Oberhausen gewinnt mal wieder zuhause

von Marius Martinez · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Die SpVgg Nahbollenbach muss zum Schluss gegen die SG Kirn zittern, schafft es aber das 3:2 über die Zeit zu retten.
Die SpVgg Nahbollenbach muss zum Schluss gegen die SG Kirn zittern, schafft es aber das 3:2 über die Zeit zu retten. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

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Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Nahe. Bereits am Freitag konnte der Tabellenletzte FSV Idar-Oberstein im Heimspiel die SG Guldenbachtal mit 2:1 bezwingen.

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Am Sonntag lieferte sich die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim im Duell mit Aufsteiger TuS Winzenheim ein torloses Remis. Der SV Oberhausen überwund seine Heimschwäche und siegte mit 1:0 gegen die TSV Bockenau. Die SC Idar-Oberstein gewann gegen den SC Birkenfeld mit 3:1. Die Formstärke der TSG Planig hält weiter an, sie schlug auch die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein mit 4:2. Die SpVgg Nahbollenbach rettete gegen die SG VfR 07 Kirn ein 3:2 über die Zeit. Der Tabellenführer SG Weinsheim siegte souverän gegen den Aufsteiger VFL Rüdesheim. Im Mittelfeld-Duell konnte sich die TuS Mörschied mit 2:0 gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim durchsetzen.

Alle Partien im Überblick:

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
0
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
1
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
4
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
3
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
3
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
2
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
0
2
Abpfiff