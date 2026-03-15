Bezirksliga kompakt: Nahbollenbach rettet Sieg über die Zeit Weinsheim siegt souverän +++ Gute Form von TSG Planig bleibt weiter bestehen +++ SV Oberhausen gewinnt mal wieder zuhause von Marius Martinez · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Nahbollenbach muss zum Schluss gegen die SG Kirn zittern, schafft es aber das 3:2 über die Zeit zu retten. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

Nahe. Bereits am Freitag konnte der Tabellenletzte FSV Idar-Oberstein im Heimspiel die SG Guldenbachtal mit 2:1 bezwingen. Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.