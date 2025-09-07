Bezirksliga kompakt: Nächster Kantersieg für den SV RW Glottertal

Der SV Rot-Weiss Glottertal hat einen Saisonauftakt nach Maß hingelegt. Nach dem 9:1-Heimsieg gegen die FFC-Reserve ließ die Mannschaft von Patrick Walz nun einen 8:3-Auswärtserfolg beim Aufsteiger Heitersheim folgen. Der Freiburger FC II bewies Resilienz und konnte sich nach dem Debakel in Glottertal mit einem 3:2-Heimsieg über Wittnau rehabilitieren. Im Derby zwischen den Aufstiegsfavoriten Prechtal/Oberprechtal und Simonswald/Obersimonswald gab es keinen Sieger (3:3).
FC Heitersheim – SV Rot-Weiss Glottertal 3:8
Die Gäste vom SV Rot-Weiss Glottertal erwischten einen guten Start, aber Aufsteiger FC Heitersheim hielt gut dagegen und schien gerade in Fahrt zu kommen, als Felix Drayer, mit einem Steilpass geschickt, FC-Torwart Rubens Fünfgeld keine Chance ließ. Schon in der Folgeminute markierte Drayer das 2:0 für die Gäste. Diesmal war Fünfgeld nicht von jeglicher Schuld freizusprechen; er hätte den Ball entschlossen klären können. Bilal Dirani erzielte mit einem Hammerschuss den 1:2-Anschluss. Aber nur vier Minuten darauf eroberte Maurice Schipper dicht vorm FCH-Tor den Ball, und Mike Maier vollendete aus spitzem Winkel zum 3:1 für die Glottertäler. Nach einem Heitersheimer Freistoß konterten sich die Gäste zum 4:1. In der zweiten Halbzeit nahm der Torreigen erneut Fahrt auf, Adriano Trinidad und Eric Lickert erhöhten auf 6:1. Tom Zettl nutzte die Nachlässigkeiten, die sich in der Gästeabwehr einschlichen, um auf 2:6 zu verkürzen. In der 74. Minute stand Michael Wisser goldrichtig und verwertete einen Lattenabpraller zum 7:2. Nachdem Mike Maier den achten Glottertäler Treffer erzielt hatte, betrieb Mohammed Abubakari mit einer gelungenen Aktion noch etwas Ergebniskosmetik.
Tore: 0:1 Felix Drayer (19.), 0:2 Felix Drayer (20.), 1:2 Bilal Dirani (25.), 1:3 Mike Maier (29.), 1:4 Felix Drayer (39.), 1:5 Adriano Trinidad (59.), 1:6 Eric Lickert (65.), 2:6 Tom Zettl (67.), 2:7 Michael Wisser (74.), 2:8 Mike Maier (79.), 3:8 Mohammed Abubakari (81.). Schiedsrichter: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). Zuschauer: 140.
Die Infos zu allen weiteren Spielen des Spieltags gibt es im BZ-Plus-Artikel.