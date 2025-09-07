Bezirksliga kompakt: Nächster Kantersieg für den SV RW Glottertal

Der SV Rot-Weiss Glottertal hat einen Saisonauftakt nach Maß hingelegt. Nach dem 9:1-Heimsieg gegen die FFC-Reserve ließ die Mannschaft von Patrick Walz nun einen 8:3-Auswärtserfolg beim Aufsteiger Heitersheim folgen. Der Freiburger FC II bewies Resilienz und konnte sich nach dem Debakel in Glottertal mit einem 3:2-Heimsieg über Wittnau rehabilitieren. Im Derby zwischen den Aufstiegsfavoriten Prechtal/Oberprechtal und Simonswald/Obersimonswald gab es keinen Sieger (3:3).

FC Heitersheim – SV Rot-Weiss Glottertal 3:8

Die Gäste vom SV Rot-Weiss Glottertal erwischten einen guten Start, aber Aufsteiger FC Heitersheim hielt gut dagegen und schien gerade in Fahrt zu kommen, als Felix Drayer, mit einem Steilpass geschickt, FC-Torwart Rubens Fünfgeld keine Chance ließ. Schon in der Folgeminute markierte Drayer das 2:0 für die Gäste. Diesmal war Fünfgeld nicht von jeglicher Schuld freizusprechen; er hätte den Ball entschlossen klären können. Bilal Dirani erzielte mit einem Hammerschuss den 1:2-Anschluss. Aber nur vier Minuten darauf eroberte Maurice Schipper dicht vorm FCH-Tor den Ball, und Mike Maier vollendete aus spitzem Winkel zum 3:1 für die Glottertäler. Nach einem Heitersheimer Freistoß konterten sich die Gäste zum 4:1. In der zweiten Halbzeit nahm der Torreigen erneut Fahrt auf, Adriano Trinidad und Eric Lickert erhöhten auf 6:1. Tom Zettl nutzte die Nachlässigkeiten, die sich in der Gästeabwehr einschlichen, um auf 2:6 zu verkürzen. In der 74. Minute stand Michael Wisser goldrichtig und verwertete einen Lattenabpraller zum 7:2. Nachdem Mike Maier den achten Glottertäler Treffer erzielt hatte, betrieb Mohammed Abubakari mit einer gelungenen Aktion noch etwas Ergebniskosmetik.