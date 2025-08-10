Bezirksliga kompakt: Marienborn und Zornheim holen zweiten Sieg

Mainz. Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen konnten sich die TuS Marienborn und der TSV Zornheim jeweils über den zweiten Sieg in Folge freuen. Den ersten Dreier holten dagegen der TSV Mommenheim, der sich mit 1:0 gegen den FSV Saulheim durchsetzte, und auch Barbaros Mainz (2:0 gegen Fontana Finthen). Nur für eine kurze Zeit konnte sich Hassia Bingen freuen. Der Absteiger führte zur 14. Minute mit 1:0. Allerdings zeigte sich die Hassia danach verunsichert und verlor noch mit 1:5 gegen die TSG Bretzenheim. Der SV Horchheim und der VfR Nierstein trennten sich 1:1 Unentschieden. Ebenso teilten sich der SV Guntersblum und der FSV Nieder-Olm die Punkte (0:0).