Ligabericht
Die TuS Marienborn II gewinnt gegen den TSV Gau-Odernheim II mit 5:1.
Die TuS Marienborn II gewinnt gegen den TSV Gau-Odernheim II mit 5:1. – Foto: Michael Fink (Archiv)

Bezirksliga kompakt: Marienborn und Zornheim holen zweiten Sieg

TuS Marienborn gewinnt 5:1 gegen Gau-Odernheim +++ TSG Bretzenheim dreht 0:1 zum 5:1 +++ Horchheim und Nierstein trennen sich unentschieden +++ Torfestival in Wörrstadt

Mainz. Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen konnten sich die TuS Marienborn und der TSV Zornheim jeweils über den zweiten Sieg in Folge freuen. Den ersten Dreier holten dagegen der TSV Mommenheim, der sich mit 1:0 gegen den FSV Saulheim durchsetzte, und auch Barbaros Mainz (2:0 gegen Fontana Finthen). Nur für eine kurze Zeit konnte sich Hassia Bingen freuen. Der Absteiger führte zur 14. Minute mit 1:0. Allerdings zeigte sich die Hassia danach verunsichert und verlor noch mit 1:5 gegen die TSG Bretzenheim. Der SV Horchheim und der VfR Nierstein trennten sich 1:1 Unentschieden. Ebenso teilten sich der SV Guntersblum und der FSV Nieder-Olm die Punkte (0:0).

Die Partien im Überblick:

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
0
0
Abpfiff

