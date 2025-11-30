Bezirksliga kompakt: Marian Haas ist nicht zu stoppen

Am 14. Spieltag war einer nicht aufzuhalten: Marian Haas, der Goalgetter der SG Freiamt-Ottoschwanden, trug sich im Heimspiel gegen den Freiburger FC II gleich fünfmal in die Torschützenliste ein. Der SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen konnte mit dem späten 1:1 eine Heimniederlage gegen den FV Herbolzheim verhindern. Die Gäste konnten immerhin dank des Remis die rote Laterne abgeben.

Bereits in der sechsten Minute brachte Jakob Reblitz die SF Oberried in Führung. Die Dreisamtäler bestimmten in der Folge das Geschehen und konnten durch Nico Eckerlin erhöhen. Gästekapitän David Schillinger hauchte seiner Mannschaft mit einem herrlich platzierten Schuss zum 1:2-Anschluss neue Lebensgeister ein. Die SG Ihringen/Wasenweiler hatte nun mehr Spielanteile. Die Heimelf konnte das 2:1 aber verteidigen. In der zweiten Halbzeit konnten die Gäste vom Kaiserstuhl nicht an die zuvor gezeigte Leistung anknüpfen, und Oberried hatte wieder Feldvorteile. Nach einem misslungenen Freistoß gewannen die Einheimischen den zweiten Ball, und Malik Schweizer markierte das 3:1. Alle Infos zum Spieltag gibt es im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Jakob Reblitz (6.), 2:0 Nico Eckerlin (21.), 2:1 David Schillinger (36.), 3:1 Malik Schweizer (75.). Schiedsrichter: Dennis Häringer (Sasbach). Zuschauer: 120.