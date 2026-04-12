Bezirksliga-Kompakt: Manuel Huber: Ein Mann wie ein guter Wein

Dieser Zweikampf tat weh: Hinterzartens Spieler Diego Steiert fliegt durch die Luft. – Foto: Wolfgang Scheu

In der Fußball-Bezirksliga schießt der ewige Manuel Huber für den FV Gutmadingen das entscheidende Tor. Der Absteiger bleibt damit konsequent auf Kurs direkter Wiederaufstieg. Alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus).

Im Verfolgerduell gewinnt der FC Furtwangen gegen den FC Löffingen knapp mit 2:1. Und der FC Brigachtal kann doch noch gewinnen.

FC Brigachtal – SV Geisingen 4:0 (1:0). Nach drei Niederlagen in Folge, versuchte der FCB, zurück auf die Siegerstraße einzubiegen. Und diese Vorgabe setzte die Mannschaft eindrucksvoll um. Brigachtal nahm sofort das Heft in die Hand. In der 40. Minute bekamen die Einheimischen einen Elfmeter zugesprochen. Marc Albrecht behielt vom Punkt die Nerven, es hieß 1:0. Gleich nach dem Seitenwechsel konnte Tim Burggraf erhöhen (47.); Burggraf war es auch, der in der 73. Minute das wichtige 3:0 markierte. In der 88. Minute netzte Lukas Köhler zum Endstand ein. FCB-Trainer Daniel Wehrle: "Es war ein verdienter Heimsieg. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Der Sieg ging auch in der Höhe in Ordnung."



