Bezirksliga kompakt: Kein Sieger im Verfolgerduell

Tore: 0:1 Luke Bühler (24.), 1:1 Louis Hug (61.)

Schiedsrichter: Leon Arndt (Freiburg) – Zuschauer: 130

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Daniel Herkert (88./SG Freiamt-Ottoschwanden/Notbremse) / Kerem Okay (SF Oberried) scheitert mit einem Foulelfmeter an Marco Herr (SG Freiamt-Ottoschwanden/89.)

Die SF Oberried ergriffen in der ersten Halbzeit die Initiative und hatten mehr vom Spiel, aber die SG Freiamt-Ottoschwanden stand gut geordnet in der Abwehr und fuhr immer wieder gefährliche Konter. In der 24. Minute führte eine solche Gegenattacke zum 0:1 – Marian Haas bediente Luke Bühler, jener zog in den Strafraum und verwandelte kaltschnäuzig. Die Einheimischen ließen sich nicht hängen und drängten auf den Ausgleich. Nach einem Eckball war Louis Hug zur Stelle und köpfte zum 1:1 ein. In der Schlussphase unterband SG-Spieler Daniel Herkert mit einer „Notbremse“ einen aussichtsreichen Oberrieder Angriff, was ihm die Rote Karte und den Dreisamtälern einen Strafstoß einbrachte. SFO-Spielertrainer Kerem Okay trat an, aber SG-Torwart Marco Herr parierte den Elfmeter und rettete seinem Team somit einen Punkt.