Bezirksliga kompakt: Kantersieg für den TuS Mörschied

Nahe. Anders als am dritten Spieltag der Bezirksliga, an dem nur drei Begegnungen am Sonntagnachmittag ausgetragen wurden, fanden am vierten Spieltag diesmal alle Partien wieder am Sonntag statt. Die beiden Aufsteiger VfL Rüdesheim und SV Oberhausen müssen nach ihren Niederlagen weiter auf ihren ersten Sieg warten. Nach drei Niederlagen in Serie konnte der TSV Bockenau auch gegen die SG Guldenbachtal nicht punkten und verlor 0:2. Absteiger Kirn hatte keine Chance gegen den TuS Mörschied, der sieben Tore erzielte. Zudem gewann die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 3:0 gegen die Spvgg. Nahbollenbach, während der SC Idar-Oberstein II 1:3 gegen die TSG Planig verlor. Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein musste gegen den TuS Winzenheim eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Schließlich unterlag die SG Weinsheim zuhause der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim mit 1:2.