Bezirksliga kompakt: Ihringen/Wasenweiler gewinnt den Abstiegskracher

Im Abstiegskampf hat sich noch keine Mannschaft aufgegeben, selbst Schlusslicht Biengen trumpft mit 3:0 gegen den Tabellenvierten Prechtal auf. Gegen direkte Konkurrenten konnten Ihringen/Wasenweiler (4:0 gegen Köndringen) und Königschaffhausen (2:1-Auswärtssieg in Reute) punkten. Böse erwischt hat es den FC Bad Krozingen: Über eine Stunde in Unterzahl, wurden die Kurstädter von Simonswald/Obersimonswald überrollt. Die SG kehrte dank des 9:1 auf den zweiten Platz zurück.

Der FC Bad Krozingen startete gut in die Partie und verzeichnete erste Möglichkeiten. Die SG Simonswald/Obersimonswald musste sich erst ins Spiel finden. In der 16. Minute erzielte Philipp Hug das 1:0. In der 29. Minute kam es zum Knackpunkt der Begegnung. FCK-Verteidiger Sebastian Selinger musste mit der Roten Karte das Spielfeld verlassen, nachdem er gegen Lukas Fehrenbach die Notbremse gezogen hatte. Nach dem folgenden Freistoß erhöhte Daniel Trenkle auf 2:0. Die Kurstädter schöpften Hoffnung, als Aridon Kryezin den raschen Anschlusstreffer erzielte, doch nur zwei Minuten darauf stellte Philipp Hug den alten Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit nutzte die SG die nummerische Überlegenheit konsequent aus. Innerhalb von zehn Minuten stellten Philipp Hug und Noah Scheer auf 6:1. In der Schlussphase legten Scheer und Johannes Stratz einen weiteren Dreierpack binnen zehn Minuten nach. Damit glich die SG Simonswald/Obersimonswald die Tordifferenz des FC Emmendingen aus und verdrängte diesen wegen der größeren Anzahl erzielter Tore vom zweiten Platz.

Die Begegnung zwischen dem SC Reute und dem TuS Königschaffhausen stand auf keinem allzu hohen spielerischen Niveau – die Bedeutung der Partie schien beide Mannschaften ein wenig zu lähmen. In der ersten Halbzeit hatte die Heimelf leichte Feldvorteile, insgesamt war es aber ein ausgeglichenes Spiel mit beiderseits wenigen Chancen. Florian Knupfer legte Benjamin Bierer den Führungstreffer auf (21.), in der 33. Minute konnte Philipp Alfter egalisieren. In der zweiten Halbzeit hatten die Kaiserstühler etwas mehr von der Partie. Kurz vor Schluss markierte der nimmermüde Marius Hagenguth den entscheidenden Treffer, und die Königsblauen entführten mit dem 2:1 die drei Punkte aus dem Waldeckstadion.

Beide Seiten gingen bei sengendem Sonnenschein hohes Tempo, ließen aber auch einige Gelegenheiten aus. Torlos ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit verwertete David Schillinger, der Spielführer der SG Ihringen/Wasenweiler, ein Zuspiel von Nils Guth direkt zum 1:0. Wenige Minuten später erhöhte Simon Omsels per Kopf auf 2:0. In der 80. Minute verlor der TV Köndringen den Ball im Spielaufbau, die Kaiserstühler waren mit wenigen Kontakten vorm Gästetor, und Jannik Mößner vollendete zum 3:0 flach ins lange Eck. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung bereitete Torsten Schätzle mit einer herrlichen Flanke das 4:0-Kopfballtor von Kapitän Schillinger vor.

Der FC Emmendingen hatte in den richtigen Momenten das Spielglück auf seiner Seite und in Torwart Yannick Ritter einen starken Rückhalt, der seinen Kasten sauberzuhalten verstand. Die SG Freiamt-Ottoschwanden verzeichnete etwa gleich viele Chancen wie die Heimelf, doch Letztere erwies sich vor dem Tor als effektiver. Mit einer feinen Einzelleistung brachte Yanik Brucker den FCE in Front. Gleich nach Wiederanpfiff erhöhte Nicolai Bührer auf 2:0. Kurz nachdem SG-Torjäger Marian Haas den möglichen Anschlusstreffer verpasst hatte, markierte Brucker den 3:0-Endstand. In der Schlussphase sah Leon Beckmann wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte, doch auch in Unterzahl rettete der FCE den Sieg ins Ziel.

Tore: 1:0 Philipp Kaiser (43.), 2:0 Matthias Brengartner (84.), 3:0 Matthias Brengartner (90.) Schiedsrichter: Julian Winterhalder (Umkirch) – Zuschauer: 100 Der SV Au-Wittnau nahm in der ersten Halbzeit das Heft in die Hand und beanspruchte mehr Ballbesitz und die besseren Chancen für sich. Kurz vor der Pause markierte Philipp Kaiser das 1:0. In der zweiten Halbzeit kamen die SF Oberried besser auf, und die Hexentäler mussten sich bei ihrem Torwart Hannes Gutmann bedanken, der den Ausgleich verhinderte. Nach zwanzig Minuten fanden die Wittnauer zu ihrem Spiel zurück und erarbeiteten sich weitere Chancen. In der 84. Minute erhöhte der kurz zuvor eingewechselte Matthias Brengartner auf 2:0. Die Gäste hatten Pech mit einem Lattenschuss, ehe Brengartner mit dem 3:0 den Sieg der Heimelf einschweißte.

Tore: 1:0 Jan Nowack (41.), 2:0 Filan Kleinn (59. Foulelfmeter), 3:0 Matti Roth (90.+3) Schiedsrichter: Alexander Benkendorff (Freiburg) – Zuschauer: 120 Die Mannschaften begegneten sich zunächst auf Augenhöhe. Erst ein Freistoß in der 41. Minute sollte die Gastgeber in Führung bringen. Jan Nowack war zur Stelle und hob den Ball unter die Latte. In der 59. Minute stieß Jan Kapahnke in den Gästestrafraum vor und wurde von Torwart Reichenbach abgeräumt. Referee Benkendorff zeigte folgerichtig auf den Elfmeterpunkt. Filan Kleinn verwandelte unten links. In der Nachspielzeit gewann St. Georgen nach einem Eckstoß den zweiten Ball, und auf Flanke von Fridolin Wernick köpfte Matti Roth zum 3:0-Endstand ein.

Tore: 1:0 Nelio Lemminger (21.), 1:1 Carlo Rösler (38.) Schiedsrichter: David Daniel Ensoll (Freiburg) – Zuschauer: 110 Spitzenreiter SV Blau-Weiß Waltershofen kam gleich in der Anfangsphase zu guten Möglichkeiten durch Niklas Müller und Raul Sick. Der FC Denzlingen II ging jedoch mit seiner ersten Chance im Spiel in Führung. Nelio Lemminger markierte in der 21. Minute das 1:0. Eine Flanke in der 38. Minute führte zum Ausgleich. Die Tuniberger gewannen den zweiten Ball, und Carlo Rösler verwertete aus kurzer Distanz. In der 69. Minute bejubelte der Gästeanhang bereits das vermeintliche 1:2, aber der Schiedsrichter kassierte den Treffer wegen einer Abseitsposition. Waltershofen hatte im zweiten Durchgang weiterhin die besseren Chancen, darunter einen Lattenschuss von Niklas Müller (79.). Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.