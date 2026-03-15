Bezirksliga kompakt: Ihringen stellt den Anschluss ans Mittelfeld her

Calvin Kopanka von der SG Simonswald/Obersimonswald (links) geht ins Duell mit Simon Burger I von der SG Prechtal/Oberprechtal. – Foto: Richard Weis

SG Simonswald/Obersimonswald – SG Prechtal/Oberprechtal 1:2

Vor der prächtigen Derbykulisse von gut 400 Zuschauern entwickelte sich eine kampfbetonte, schnelle Partie auf dem Simonswälder Kunstrasen. Die Gastgeber hatten in den Anfangsminuten mehr Spielanteile, es dauerte aber nicht lange, bis auch Spitzenreiter SG Prechtal/Oberprechtal in die Partie fand. In der elften Minute gingen die Gäste durch eine sehenswerte Kombination in Führung. Bei einem weiteren Angriff nur wenige Minuten später agierte die SG Simonswald/Obersimonswald zu nachlässig, was Fabian Nopper zum 2:0 für die SG POP nutzen konnte. In der zweiten Halbzeit bestimmte die Heimelf über weite Strecken das Geschehen, ohne allerdings viele Großchancen zu verbuchen. In der 87. Minute wurde Lukas Fehrenbach im Gästestrafraum regelwidrig ausgebremst und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst sicher. Weiterlesen: Bezirksliga kompakt: SG Prechtal/Oberprechtal gewinnt das Spitzenderby (BZ-plus)