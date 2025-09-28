Bezirksliga kompakt: Hassia Bingen schafft Befreiungsschlag

Am Freitag startete der SV Guntersblum den Spieltag mit einem Sieg gegen den SV Horchheim und eroberte vorübergehend die Tabellenführung. Der TSV Gau Odernheim II konnte schon am frühen Samstagmittag einen klaren 4:0-Sieg gegen den weiterhin sieglosen FC Fortuna Mombach einfahren. Den SV Guntersblum überholen konnte die Zweitvertetung der TSG Bretzenheim, die auswärts beim FSV Saulheim mit 2:0 gewinnt. Mit einem knappen 3:2 Sieg hält der TSV Mommenheim den Anschluss an die Top-Plätze. In einer torreichen Parte auswärts beim TuS Marienborn II nimmt Hassia Bingen nach einem 4:3-Sieg drei Punkte mit nach Hause und befreit sich aus der roten Zone. Lange führte der VfL Fontana Finthen knapp mit 2:1 gegen den FSV Nieder-Olm, der aber in der 74. Minute einen Platzverweis kassiert und am Ende mit 1:5 verliert.