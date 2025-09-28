Bezirksliga kompakt: Hassia Bingen schafft Befreiungsschlag

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bei der TuS Marienborn II schafft Hassia Bingen den Sprung aus dem Tabellenkeller. – Foto: Timo Schlitz
Am Freitag startete der SV Guntersblum den Spieltag mit einem Sieg gegen den SV Horchheim und eroberte vorübergehend die Tabellenführung. Der TSV Gau Odernheim II konnte schon am frühen Samstagmittag einen klaren 4:0-Sieg gegen den weiterhin sieglosen FC Fortuna Mombach einfahren. Den SV Guntersblum überholen konnte die Zweitvertetung der TSG Bretzenheim, die auswärts beim FSV Saulheim mit 2:0 gewinnt. Mit einem knappen 3:2 Sieg hält der TSV Mommenheim den Anschluss an die Top-Plätze. In einer torreichen Parte auswärts beim TuS Marienborn II nimmt Hassia Bingen nach einem 4:3-Sieg drei Punkte mit nach Hause und befreit sich aus der roten Zone. Lange führte der VfL Fontana Finthen knapp mit 2:1 gegen den FSV Nieder-Olm, der aber in der 74. Minute einen Platzverweis kassiert und am Ende mit 1:5 verliert.