Ligabericht
Bei der TuS Marienborn II schafft Hassia Bingen den Sprung aus dem Tabellenkeller.
Bei der TuS Marienborn II schafft Hassia Bingen den Sprung aus dem Tabellenkeller. – Foto: Timo Schlitz

Bezirksliga kompakt: Hassia Bingen schafft Befreiungsschlag

Hassia gewinnt mit 4:3 in Marienborn und schafft den Sprung aus der Abstiegszone +++ TSV Gau-Odernheim II klarem Sieg gegen sieglose Fortuna +++ FSV Nieder-Olm geht nach roter Karte unter

Am Freitag startete der SV Guntersblum den Spieltag mit einem Sieg gegen den SV Horchheim und eroberte vorübergehend die Tabellenführung. Der TSV Gau Odernheim II konnte schon am frühen Samstagmittag einen klaren 4:0-Sieg gegen den weiterhin sieglosen FC Fortuna Mombach einfahren. Den SV Guntersblum überholen konnte die Zweitvertetung der TSG Bretzenheim, die auswärts beim FSV Saulheim mit 2:0 gewinnt. Mit einem knappen 3:2 Sieg hält der TSV Mommenheim den Anschluss an die Top-Plätze. In einer torreichen Parte auswärts beim TuS Marienborn II nimmt Hassia Bingen nach einem 4:3-Sieg drei Punkte mit nach Hause und befreit sich aus der roten Zone. Lange führte der VfL Fontana Finthen knapp mit 2:1 gegen den FSV Nieder-Olm, der aber in der 74. Minute einen Platzverweis kassiert und am Ende mit 1:5 verliert.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Mi., 24.09.2025, 19:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
4
1
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
Abgesagt

Heute, 12:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
3
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
5
1
Abpfiff

