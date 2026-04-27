Bezirksliga-kompakt: Gutmadingen kann den Sekt kaltstellen Steigt auch der FC Furtwangen auf? von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser

Hinterzartens Torhüter Mirco Steiert musste gegen den TuS Bonndorf einmal hinter sich greifen. – Foto: Wolfgang Scheu

Der Absteiger gewinnt in der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach mit 3:1 und steht vor dem direkten Wiederaufstieg. Dahinter hat sich der FC Furtwangen festgesetzt. Alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus) ...