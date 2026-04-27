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Bezirksliga-kompakt: Gutmadingen kann den Sekt kaltstellen
Der Absteiger gewinnt in der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach mit 3:1 und steht vor dem direkten Wiederaufstieg. Dahinter hat sich der FC Furtwangen festgesetzt. Alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus) ...
Die Partie SV Hinterzarten – Bonndorf brachte nur fußballerische Magerkost, beide Vereine können mit dem Unentschieden aber gut leben. Der FC Gutmadingen kann langsam den Meistersekt kalt stellen. Steigt auch der FC Furtwangen auf? Tim Burggraf trifft wie Michael Olise. In Geisingen bleibt der Effekt nach Trennung vom Trainer aus. Und Enrique Blanco hadert mit Schiedsrichterleistung. Alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus) ...