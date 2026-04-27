 2026-04-23T13:43:33.969Z

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Bezirksliga-kompakt: Gutmadingen kann den Sekt kaltstellen

Steigt auch der FC Furtwangen auf?

von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser
Hinterzartens Torhüter Mirco Steiert musste gegen den TuS Bonndorf einmal hinter sich greifen.
Hinterzartens Torhüter Mirco Steiert musste gegen den TuS Bonndorf einmal hinter sich greifen. – Foto: Wolfgang Scheu

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