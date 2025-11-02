Bezirksliga kompakt: Gutmadingen auf dem Weg zurück in die Landesliga

Der Absteiger schlägt Verfolger Tennenbronn mit 1:0 und profitiert gleichzeitig von der Heimniederlage des FC Furtwangen gegen den SV Hinterzarten. Aufsteiger FC Brigachtal mausert sich zum Geheimtipp. Alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus).

Löffingens Ergebniskrise wird immer bedrohlicher. Nach der 1:2-Pleite bei der SG Dauchingen/Weilersbach müssen sich die Rothosen langsam nach hinten orientieren. Gleiches gilt für den TuS Bonndorf, der erneut den Kürzeren zog.



FC Gutmadingen – FV Tennenbronn 1:0 (1:0). Die Gastgeber gingen bereits nach sechs Minuten in Front. Manuel Huber lochte nach Zuspiel von Sören Seyfried erfolgreich ein. Gutmadingen kontrollierte die Partie. Die Einheimischen erarbeiten sich weiter gute Möglichkeiten, brachten das Runde aber nicht mehr in das Eckige. Von Tennenbronn kam sehr wenig. Den Gästen fehlte nach vorne die Durchschlagskraft. Es blieb beim verdienten Sieg für den Tabellenführer. SG-Trainer Torsten Ruddies: "Wir haben es verpasst, früher das Spiel zu entscheiden, Tennenbronn hatte während der gesamten 90 Minuten keine nennenswerte Torchance."