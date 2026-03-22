 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Bezirksliga kompakt: Guldental siegt im Keller– Winzenheim auf Kurs

Der SV Oberhausen verliert im Abstiegduell mit 3:4 +++ Winzenheim sammelt wichtige Punkte im Aufstiegsrennen +++ Planig lässt Federn

von Redaktion · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

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Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Am Samstagnachmittag empfing der TSV Bockenau die SG MMM, wobei die Auswärtsmannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht wurde und souverän mit 4:1 gegen den Tabellen-15. gewann.

Der VfL Rüdesheim konnte nach vier Ligaspielen ohne Sieg wieder drei Punkte einfahren. Auswärts beim TuS Pfaffen-Schwabenheim gewann der VfL mit 3:0. Damit rutscht der TuS vom 12. auf den 14. Tabellenplatz ab, während der VfL weiterhin auf Rang zehn blieb.

Im torreichsten Spiel des Wochenendes trennten sich die SG Guldental und der SV Oberhausen mit 4:3. Für den Tabellenletzten SV Oberhausen wäre ein Punkt wichtig gewesen, da man mit einem Zähler am TSV Bockenau hätte vorbeiziehen können. Anders die SG Guldental: Mit dem Sieg sprang die Mannschaft von Platz 14 auf elf.

Im Duell zwischen dem SC Birkenfeld und der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein setzte sich die Heimmannschaft mit 2:1 durch. Damit blieb die SG nun drei Spiele in Folge sieglos, während der SC Birkenfeld nach der Niederlage in der Vorwoche gegen Idar-Oberstein wieder in die Erfolgsspur fand.

Der SC Idar-Oberstein bleibt nach einem 1:0-Auswärtssieg gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach weiterhin auf Platz zwei und erster Verfolger der SG Weinsheim.

Der Aufsteiger TuS Winzenheim gewann zuhause gegen den TuS Mörschied und kletterte damit auf den dritten Tabellenplatz. Winzenheim zieht somit an Planig vorbei und wahrte weiterhin seine Chancen im Aufstiegsrennen.

Die TSG Planig konnte ihre Erfolgsserie nicht fortsetzen und spielte gegen den FSV Idar-Oberstein unentschieden. Die TSG rutscht damit auf Platz vier ab, während der FSV einen Platz gutmacht und nun auf Rang zwölf steht. In der kommenden Woche trifft der FSV im Abstiegsduell auf den Tabellenletzten aus Oberhausen.

Tabellenführer SG Weinsheim gewann zuhause gegen die abstiegsbedrohte Spielvereinigung Nahbollenbach mit 1:0.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 16:45 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
1
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
2
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
4
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
0
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
0
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
1
0
Abpfiff