Bezirksliga kompakt: Glottertal und Au-Wittnau halten die Klasse

Bis auf eine sind alle Entscheidungen in der Bezirksliga gefallen: Der SV Rot-Weiss Glottertal sichert dank eines 3:2-Heimsiegs über Königschaffhausen die Klassenzugehörigkeit, auch der SV Au-Wittnau kann nach dem 2:1 über Vizemeister Emmendingen für eine weitere Bezirksliga-Saison planen. Der TuS und der SC Reute (0:1 gegen Oberried) müssen in die Kreisliga A absteigen. Offen ist nur die Frage nach dem vierten Absteiger. Am letzten Spieltag liefern sich Bad Krozingen, Köndringen und – rechnerisch – auch Ihringen/Wasenweiler ein Fern-Triell.

Der FC Freiburg-St. Georgen musste eine unglückliche Heimniederlage hinnehmen. In der 19. Minute erzielte Roman Stiefvater auf Vorlage von Laurin Spiering das „Tor des Tages“ für den FC Bad Krozingen. Gästetorhüter Henri Mintz hatte einen Sahnetag erwischt, parierte einen Freistoß von Julian Held (41.) und behielt in mehreren Eins-gegen-eins-Situationen kühlen Kopf. Im zweiten Spielabschnitt bestimmten die Gastgeber das Geschehen, hatten aber auch Glück bei einem Lattenschuss von Marc Gutmann und einen starken Rückhalt in Gestalt von Torwart Tim Riesterer, der in der 62. Minute gegen Kaan Boz parierte. Auf der anderen Seite hielt Mintz seinen Kasten sauber, und so feierten die Kurstädter einen etwas glücklichen, aber keineswegs unverdienten Auswärtssieg, mit dem sie ihre Chance auf den Ligaverbleib bewahrten.

Sowohl dem SV Rot-Weiss Glottertal als auch dem TuS Königschaffhausen war die Verunsicherung angesichts der Bedeutung der Partie anzumerken. Die Heimelf erarbeitete sich die größeren Spielanteile und ging in der zwölften Minute durch Mike Maier in Führung. Auf Vorlage von Philipp Alfter konnte Nicolas Koch ausgleichen. Glottertal startete gut aus der Pause, Patrick Jurzinski brachte die Gastgeber erneut auf Kurs. Die Einheimischen ließen in der Folge zahlreiche Gelegenheiten verstreichen. Erst nachdem Jurzinski im Gästestrafraum zu Fall gebracht worden war, verwandelte der Gefoulte selbst den Elfmeter sicher zum 3:1. Ein Missverständnis in der Glottertäler Abwehr nutzte der eingewechselte Mathias Zirlewagen zum Anschlusstreffer für Königschaffhausen. Die Kaiserstühler setzten in der Nachspielzeit alles auf eine Karte, aber Glottertal brachte den Sieg mit Glück und Geschick ins Ziel.

Eigentlich hatte sich die Mannschaft des SV Biengen vorgenommen, die Abstiegssorgen des TV Köndringen zu vergrößern. Am Ende hatten sich die Gäste um Spielertrainer Karsten Kranzer in einen Torerausch gespielt, und der Tabellenletzte hatte sich regelrecht vorführen lassen. Die erste Halbzeit verlief indes noch ausgeglichen. Ein SVB-Verteidiger lenkte eine Hereingabe von Jonas Haas unglücklich ins eigene Tor. Maik Stöcks konnte durch einen Strafstoß egalisieren. Kurz vor der Pause lenkte der Biengener Schlussmann Fabian Schlupf einen Schuss an die Latte, den Abpraller konnte Marco Eble zur erneuten Gästeführung nutzen. Noch vor dem Wechsel erhöhte Eble zum 1:3-Pausenstand. Im zweiten Durchgang traf David Fournier auf Vorlage von Spielertrainer Kranzer. Stöcks verkürzte mit einem Kopfball nach einem Freistoß auf 2:4. Nur drei Minuten darauf scheiterte Semjon Kern an Schlupf, aber Fournier staubte ab. Der SVB zeigte daraufhin Auflösungserscheinungen, welche die Gäste immer besser nutzten. Semjon Kern traf zum 2:6, Kranzer verwandelte einen an Kern verschuldeten Elfmeter. Nach dem 2:8 durch Jonas Henninger setzte Kranzer mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:9 den Schlusspunkt.

Die SG Freiamt-Ottoschwanden legte im Einbollenstadion einen Kavaliersstart hin und ging schon in der ersten Spielminute durch ihren Torjäger Marian Haas in Führung. Der FC Denzlingen II bewahrte kühlen Kopf, nahm das Heft in die Hand und erspielte sich erste Chancen. Nach einem Eckstoß konnte Mohammed Elalti durch einen Kopfball egalisieren. Nur zwei Minuten später versenkte Tim Lettgen den Ball mit einem satten Schuss zum 2:1 im Gästetor. Niclas Haller erhöhte auf 3:1, und kurz vor der Pause markierte Andreas Hilzinger das 4:1. Die Partie schien damit bereits entschieden. Freiamt-Ottoschwanden kam hochmotiviert aus der Kabine, doch nach einer guten Viertelstunde ergriff die Heimelf wieder die Spielkontrolle. Auf Flankenvorlage von Kristian Bühler traf Yan Slipchenko zum 5:1-Endstand. In der Schlussphase haderten die Gäste mit dem Lattenaluminium.

Tor: 0:1 Fabian Nösges (42.) Schiedsrichter: Klemens Disch (Prechtal) – Zuschauer: 120 Der SC Reute und die SF Oberried begegneten sich zunächst auf Augenhöhe, wobei die Gäste in der ersten Halbzeit ein Chancenplus generierten, aber auch Glück hatten, als Timo Rudolph in der 40. Minute ihr Tor verfehlte. Gleich darauf brachte Fabian Nösges die Dreisamtäler mit einem platzierten Flachschuss in Führung. Der zweite Spielabschnitt gehörte der Heimelf. Unermüdlich rannte Reute an, musste aber auch auf die Oberrieder Konter achten. Alles Rackern war am Ende vergebens: Der SC Reute ging leer aus und hat damit keine Chance mehr, die Klasse zu halten.

Tore: 0:1 Jannik Mößner (29.), 0:2 Jannik Mößner (61.), 1:2 Mathias Rombach (86.) Schiedsrichter: Jürgen Schätzle (Schönwald) – Zuschauer: 110 Für die SG Ihringen/Wasenweiler ging es noch um den Klassenerhalt, und genauso traten die Kaiserstühler bei der SG Simonswald/Obersimonswald auf. Bereits in der zweiten Minute hatte David Schillinger die Gästeführung auf dem Fuß. Die Platzherren versuchten das Ihre, mussten aber in der 29. Minute das 0:1 hinnehmen. Jannik Mößner setzte sich stark durch und schloss unhaltbar ab. In der 61. Minute erhöhte Mößner nach Zuspiel von David Schaeffer auf 2:0 für die Gäste. Der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Mathias Rombach in der 86. Minute fiel zu spät.

Tore: 0:1 Luka Mrkonjic (10.), 1:1 Patrice Wassmer (22.), 2:1 Philipp Kaiser (66.) Schiedsrichter: Robert Drews (Hochdorf) – Zuschauer: 200 Zunächst wurde der FC Emmendingen seiner Favoritenrolle gerecht und ging nach einem gelungenen Spielzug durch Luka Mrkonjic in Führung. Der Vizemeister verzeichnete mehr Ballbesitz und hatte über weite Strecken der Partie die Spielkontrolle. Am Ende gab jedoch die größere Effizienz den Ausschlag. Ausgerechnet der Ex-Emmendinger Patrice Wassmer war es, der seinen ehemaligen Vereinskameraden mit einem Distanzschuss das 1:1 einschenkte. In der zweiten Halbzeit glückte dem SV Au-Wittnau nach einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen das 2:1 durch Philipp Kaiser. Die Hexentäler zeigten strukturierte Defensivarbeit und brachten den Erfolg – und damit den Klassenerhalt – unter Dach und Fach.