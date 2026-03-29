Bezirksliga kompakt: Glottertal muss Platz zwei räumen

Der SV Rot-Weiss Glottertal zeigte in der ersten Halbzeit keine gute Leistung. Die SG Freiamt-Ottoschwanden hingegen präsentierte sich auf der Höhe und demonstrierte ihre Konterstärke. In der 27. Minute erzielte Luke Bühler die verdiente Gästeführung. Zur zweiten Halbzeit versuchten die Einheimischen, mit der Hereinnahme von Wolfgang Mäder und Mike Maier neue Impulse zu setzen. Dies schien zu fruchten, die Gastgeber erspielten sich eine Reihe aussichtsreicher Chancen. Aber die Gäste hatten in Manuel Herr einen überragenden Torwart. In der 71. Minute erhöhte Luke Bühler zum 2:0 für die Gäste. Glottertal versuchte alles, um die Begegnung zu drehen, verpasste aber zahlreiche Möglichkeiten und musste letztlich die SG nicht unverdient mit den drei Punkten davonziehen lassen.