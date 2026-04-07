Bezirksliga-Kompakt: Gleich zwei Schützenfeste

Ein ausgeglichener Zweikampf zwischen Löffingens Silas Vogt (links) und Hinterzartens Luca Wehrle, doch am Ende hatte der FCL die Nase deutlich vorn. – Foto: Wolfgang Scheu

Die Löffinger fertigen in der Fußball-Bezirksliga den SV Hinterzarten mit 6:1 ab. Noch deutlicher bestraft die DJK Donaueschingen den VfB Villingen beim 9:1. Alle Infos zu allen Spielen gibt es im BZ-Plus-Artikel.

SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach – FC 07 Furtwangen 2:1 (0:1). Im Schwarzwald-Derby brachte Loris Castelli die Gäste in der 36. Spielminute nach einem schönen Spielzug und einem Pass in die Tiefe in Front. In der 53. Minute glichen die Einheimischen, als die Gäste den Ball nicht weg bekamen, durch Manuel Passarella aus. In der 79. Minute gingen die Kicker aus Schönwald und Schonach wieder in Führung. Nach einem Freistoß köpfte Markus Dold erfolgreich ein. Bei dem knappen Ergebnis blieb es bis zum Schluss. Furtwangens Trainer Pietro Morreale sagte: "Es war kein schönes Spiel. Das Ergebnis ging in Ordnung. Schönwald-Schonach war bissiger und präsenter."



