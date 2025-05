Bezirksliga kompakt: Generalprobe fürs Bezirkspokalfinale gelungen

Da lässt sich von einer gelungenen Generalprobe sprechen: Bevor die SG Prechtal/Oberprechtal an Christi Himmelfahrt das Bezirkspokalfinale gegen Heitersheim bestreitet, entschied sie das Auswärtsspiel beim direkten Verfolger FC Freiburg-St. Georgen mit 5:3 für sich. Der FC Bad Krozingen fuhr im Derby beim abgestiegenen SV Biengen einen 5:1-Erfolg ein und hat damit den Anschluss an die sicheren Plätze gehalten.

Der SV Biengen konnte zunächst einen Torerfolg des FC Bad Krozingen verhindern. Die Gäste hatten zwar mehr Spielanteile, doch erst nach einer knappen halben Stunde sollten sie diese in Tore ummünzen können. In der 29. Minute spitzelte Nico Khrikuli den Ball geschickt über SVB-Keeper Alexander Dorfs ins Tor. Gerade in der Folgeminute sollte Bad Krozingen zur 2:0-Führung erhöhen. Ugochukwu Ohagi bediente Kaan Boz, und jener versenkte den Ball im kurzen oberen Eck. In der 45. Minute traf Boz mit einem Schlenzer über Dorfs hinweg zum 0:3-Pausenstand. Nach der Pause sahen die Zuschauer ein ähnliches Spiel: Nach einem Eckstoß konnte Biengen nicht sauber klären, Bad Krozingen gewann den zweiten Ball und startete den nächsten Angriff, den Ibrahim Bayram zum 0:4 abschloss. In der 73. Minute trat Louis Grethler zum Freistoß an. Erst schien Bad Krozingen zu klären, der Abwehrversuch landete jedoch bei Tobias Schmidt, der per Fallrückzieher verkürzen konnte. Gleich darauf traf Joker Alaeddine Chermiti aus leicht abseitsverdächtiger Position zum 1:5-Endstand.

Der FC Denzlingen II hatte etwas Mühe mit den Gästen vom TuS Königschaffhausen. In den Anfangsminuten drängten die Kaiserstühler auf die Führung. Mit dem ersten vielversprechenden Angriff erzielte aber Nick Schäffauer das 1:0 für die Platzherren. Das Spiel blieb ausgeglichen: Tim Lettgen scheiterte an TuS-Keeper Daniel Baumann (22.), im Gegenzug ließen die Königsblauen einige Möglichkeiten ungenutzt. Dann aber erhöhte Lettgen per Abstauber auf 2:0. In der 38. Minute fiel der Anschluss, den sich FCD-Torhüter Dustin Jund ankreiden lassen musste. Bei einem Abschlag schoss er TuS-Stürmer Philipp Alfter an, und der Abpraller landete im Tor. In der Folge ließ Jund seinen Fauxpas mit guten Paraden vergessen. Kurz vor der Pause wurde Nelio Lemminger im Gästestrafraum gefoult, und Lettgen verwandelte den fälligen Elfmeter zum 3:1. Nach der Pause hatten die Gäste mehr Spielanteile, waren jedoch im Abschluss glücklos oder unkonzentriert – so verpasste Alfter kurz nach Wiederanpfiff den möglichen Anschlusstreffer in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen Jund.

Die Partie war noch keine fünf Minuten alt, da kassierte die SG Simonswald/Obersimonswald bereits den ersten Rückschlag. Manuel Ingra brachte den TV Köndringen nach einem sehenswerten Angriff in Führung. Die Platzherren notierten in der Folge mehr Spielanteile, aber die Gäste verteidigten leidenschaftlich. Dennoch glückte Ben Wölfle in der 22. Minute der Ausgleich. In der 27. Minute ging ein Raunen durch die Sportstätte: Nach einem Simonswälder Eckstoß köpfte TVK-Kapitän Timo Mutschler den Ball an die Latte des eigenen Gehäuses. Kurz darauf bot sich Thomas Herbstritt die Chance, die SG vom Elfmeterpunkt in Führung zu bringen, nachdem Daniel Trenkle im Strafraum gefoult worden war. Gästetorwart Manuel Lewandowski verhinderte jedoch den Einschlag. Im zweiten Spielabschnitt blieben die Simonswälder am Drücker, aber Köndringen stemmte sich mit allem dagegen. Am Ende nahm die Mannschaft um Spielertrainer Karsten Kranzer nicht unverdient einen Punkt mit.

In einer intensiven, kampfbetonten Begegnung zwischen dem SC Reute und der SG Freiamt-Ottoschwanden wurden die Punkte geteilt. Die Zuschauer bekamen nicht viele Chancen zu sehen, diese waren aber umso hochkarätiger. In der 34. Minute erzielte Johannes Dreher mit einem direkt verwandelten Eckball das 1:0 – der Schuss war von SG-Verteidiger Pascal Göhringer leicht abgefälscht worden und wurde als Eigentor gewertet. Gleich darauf hatte der SC Reute die nächste gute Möglichkeit, als Eric Schwarz auf das Gästetor zulief, dabei aber den freistehenden Benjamin Bierer übersah. Mit der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff konnte Marian Haas nach einem Reutemer Abwehrfehler ausgleichen. In der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab, aber beide Teams notierten noch Großchancen, darunter ein Pfostenschuss der Gäste.

Tore: 1:0 Luka Mrkonjic (26.), 2:0 Simon Wunderle (31. Eigentor), 3:0 Leon Beckmann (41.), 4:0 Leon Beckmann (79.) Schiedsrichter: Erich Schmieder (Schapbach) – Zuschauer: 120 Der FC Emmendingen bestimmte in der ersten Halbzeit das Geschehen und zog bis zur Pause auf 3:0 davon. Der beste Spieler auf dem Platz, Luka Mrkonjic, eröffnete in der 26. Minute den Torreigen mit dem 1:0. Nur kurz darauf wurde ein Weitschuss von FCE-Kapitän Fabian Strittmatter von Gästespieler Simon Wunderle ins Tor abgefälscht – der Treffer wurde von Erich Schmieder, dem kurzfristig eingesprungenen Schiedsrichter vom SV Schapbach nahe Freudenstadt, als Eigentor Wunderles gewertet. Mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgte Leon Beckmann für die 3:0-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit hatten die SF Oberried mehr vom Spiel, scheiterten aber ein ums andere Mal am Emmendinger Schlussmann Yannick Ritter. Leon Beckmann verwandelte einen weiteren direkten Freistoß zum 4:0-Erfolg, der indes etwas zu hoch ausfiel.

Tore: 0:1 Nils Gut (39.), 0:2 David Schillinger (44.) Schiedsrichter: David Daniel Ensoll (Freiburg) – Zuschauer: 180 Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Ruben Götz (87./SG Ihringen/Wasenweiler) Noch ist der SV Au-Wittnau nicht gesichert. Im Abstiegskampf mussten die Hexentäler gegen die SG Ihringen/Wasenweiler eine 0:2-Niederlage hinnehmen. In der ersten Halbzeit begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe. Die Kaiserstühler glänzten durch ihr Umschaltspiel, das in der 39. Minute zum 0:1 durch Nils Gut führte. Kurz vor der Pause erhöhte David Schillinger nach einem Eckball auf 0:2. In der zweiten Halbzeit versuchten die hochmotivierten Platzherren, das Spiel zu drehen. Allerdings konnte sich Wittnau zu selten erfolgversprechend durchsetzen, die SG agierte aufmerksam in der Defensive und hatte im jungen Torwart Tim Seifert einen starken Rückhalt. Die Gäste hatten indes auch Glück, dass Lukas Schweizer nur den Pfosten traf. Am Ende feierte die SG aber, den Abstand zu den Abstiegsplätzen auf vier Zähler ausgebaut zu haben.

Tor: 0:1 Julian Dettinger (49.) Schiedsrichter: Gerd Günther (Pfaffenweiler) – Zuschauer: 150 Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Nico Schopp (90./SV Blau-Weiß Waltershofen) Die Partie zwischen dem SV Rot-Weiss Glottertal und dem Spitzenreiter SV Blau-Weiß Waltershofen verlief über weite Strecken ausgeglichen, mit Torchancen auf beiden Seiten. Im Abschluss hatten beide Mannschaften aber zunächst nicht das Glück gepachtet, sodass es torlos in die Pause ging. Kurz nach Wiederanpfiff ging der Favorit in Führung. Einen Eckball von Carlo Rösler hatte Julian Dettinger zuerst an den Pfosten geköpft, war aber im zweiten Versuch per Kopf erfolgreich. Die Heimelf hatte Pech mit einem Lattenfreistoß von Mike Maier (60.). In der Schlussphase wurden die Tuniberger durch eine Gelb-Rote Karte dezimiert, konnten aber den Sieg dank einer engagierten Defensivleistung in trockene Tücher schaffen.