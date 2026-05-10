Bezirksliga kompakt: FV Herbolzheim landet wichtigen Dreier

SpVgg. Buchenbach geht den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt und bezwingt den Tabellendritten SG Freiamt-Ottoschwanden mit 2:0. Der FC Heitersheim tritt nicht zum Spiel beim TV Köndringen an

Erneut ist der FC Heitersheim wegen Spielermangels kurzfristig nicht angetreten, wie schon am 20. Spieltag im Heimspiel gegen die SF Oberried. Die Begegnung wird vorausichtlich mit 3:0 zugunsten des TV Köndringen gewertet. Sollte der FC Heitersheim ein drittes Mal nicht zu einem Spiel antreten, würde der Ausschluss aus dem Spielbetrieb drohen; in diesem Fall würden alle Partien der Mannschaft aus der Wertung genommen. Zum kompletten Spieltag im BZ-PLUS-ARTIKEL.