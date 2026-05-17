Bezirksliga kompakt: FV Herbolzheim dreht 1:3-Rückstand zum 5:3-Erfolg

Der Freiburger FC II hatte in der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel, der FV Herbolzheim lieferte der Heimelf aber einen mutigen Fight. Lukas Dämpfle erzielte bereits in der achten Minute die Führung für den FFC, die indes nicht lange Bestand hatte. Nur zwei Minuten darauf konnte Adriano Spoth egalisieren. Filip Tritschler brachte die Freiburger erneut in Front und konnte kurz vor der Pause den Vorsprung per Strafstoß auf 3:1 ausbauen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel, und die FFC-Abwehr hatte ihre liebe Mühe mit dem FV-Angriffsduo Adriano Spoth und Felix Mamber. Mit einem lupenreinen Hattrick drehte Mamber die Partie zugunsten der Galurastädter, Tom Stubert erhöhte auf 5:3. Der FFC fand nicht mehr richtig ins Spiel zurück und hatte zudem Pech mit einem Lattenknaller von Greg Llupo. Der FV Herbolzheim feierte einen verdienten Auswärtserfolg und kletterte auf den zwölften Tabellenplatz.

Tore: 1:0 Lukas Dämpfle (8.), 1:1 Adriano Spoth (10.), 2:1 Filip Tritschler (13.), 3:1 Filip Tritschler (44./Foulelfmeter), 3:2 Felix Mamber (54.), 3:3 Felix Mamber (62.), 3:4 Felix Mamber (65.), 3:5 Tom Stubert (75.). Schiedsrichter: Simon Dengler (Freiburg). Zuschauer: 80. Alle weiteren Spielberichte finden Sie unter: Bezirksliga kompakt: FV Herbolzheim dreht 1:3-Rückstand beim Freiburger FC II zum 5:3-Erfolg (BZ-plus)