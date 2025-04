Bezirksliga Kompakt: Furtwangen gewinnt das Verfolgerduell

Die 300 Zuschauer in Weilersbach brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen, bekamen sie doch ein sehr gutes Bezirksligaspiel geboten. Die Gastgeber hielten voll mit, führten mit 2:0, mussten sich aber dem meisterlich auftretenden SV Aasen beugen. Tom Zepf brachte die SG mit einem ebenso satten wie platzierten Schuss in Front. Bei Aasen brachte Patrick Stolz das Kunststück fertig, nicht in den leeren Kasten der Spielgemeinschaft, sondern an den Torpfosten zu schießen. Ansonsten konnten sich beide Torhüter auszeichnen. Zur zweiten Halbzeit brachte der SVA seinen Topstürmer Tevfik Ceylan, er belebte das Spiel der Gäste noch einmal deutlich. Allerdings waren es die Kicker aus Dauchingen und Weilersbach, die bei einem Lattenschuss von Tom Zepf Pech hatten. Nach Zuspiel von Zepf markierte dann aber Benedikt Laufer das 2:0. Nur drei Zeigerumdrehungen weiter gelang Max Schneider das Anschlusstor. In der 82. Minute traf Paul Hall zum 2:2. In der spannenden Partie, die auch etliche spielerische Highlights parat hatte, fand der Tabellenführer dann doch noch einen Weg zum Sieg. SVA-Spielführer Manuel Hall traf in der Nachspielzeit zum umjubelten Gästeerfolg.





Tore: 1:0 Zepf (14.), 2:0 Laufer (73.), 2:1 Schneider (75.), 2:2 Paul Hall (82.), 2:3 Manuel Hall (90.+1.). SR: Tobias Neumann. ZS: 300.