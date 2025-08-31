Bezirksliga kompakt: Fontana Finthen fertigt Gundersheim 9:2 ab

Rheinhessen. Die bisher punktlose Fontana Finthen überrennt den VfL Gundersheim und siegt mit 9:2. Bereits zur Halbzeit führten die Finthener mit 5:0. Fünf Mal traf auch Barbaros Mainz gegen Marienborn II. Mit diesem überraschenden Sieg klettert der SKC auf Platz zehn. Die TSG Bretzenheim und der FSV Nieder-Olm trennen sich nach Führung der TSG und anschließender Aufholjagd von Nieder-Olm mit 2:2. Einen Arbeitssieg holte TuS Wörstadt gegen den FSV Saulheim. Tabellenführer Nierstein baut seinen Platz an der Spitze aus und besiegt Fort Mombach mit 4:2.