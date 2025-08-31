 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Michael Fink

Bezirksliga kompakt: Fontana Finthen fertigt Gundersheim 9:2 ab

Gyamfi-Kumaning trifft vier Mal für Fontana +++ Auch Barbaros Mainz holt Kantersieg

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Rheinhessen. Die bisher punktlose Fontana Finthen überrennt den VfL Gundersheim und siegt mit 9:2. Bereits zur Halbzeit führten die Finthener mit 5:0. Fünf Mal traf auch Barbaros Mainz gegen Marienborn II. Mit diesem überraschenden Sieg klettert der SKC auf Platz zehn. Die TSG Bretzenheim und der FSV Nieder-Olm trennen sich nach Führung der TSG und anschließender Aufholjagd von Nieder-Olm mit 2:2. Einen Arbeitssieg holte TuS Wörstadt gegen den FSV Saulheim. Tabellenführer Nierstein baut seinen Platz an der Spitze aus und besiegt Fort Mombach mit 4:2.

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
2
2
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
9
2
Abpfiff

31.8.2025, 17:20 Uhr
Celine GollanAutor