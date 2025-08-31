Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Michael Fink
Bezirksliga kompakt: Fontana Finthen fertigt Gundersheim 9:2 ab
Gyamfi-Kumaning trifft vier Mal für Fontana +++ Auch Barbaros Mainz holt Kantersieg
Rheinhessen. Die bisher punktlose Fontana Finthen überrennt den VfL Gundersheim und siegt mit 9:2. Bereits zur Halbzeit führten die Finthener mit 5:0. Fünf Mal traf auch Barbaros Mainz gegen Marienborn II. Mit diesem überraschenden Sieg klettert der SKC auf Platz zehn. Die TSG Bretzenheim und der FSV Nieder-Olm trennen sich nach Führung der TSG und anschließender Aufholjagd von Nieder-Olm mit 2:2. Einen Arbeitssieg holte TuS Wörstadt gegen den FSV Saulheim. Tabellenführer Nierstein baut seinen Platz an der Spitze aus und besiegt Fort Mombach mit 4:2.