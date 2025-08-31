Bezirksliga Kompakt: FC Gutmadingen vermöbelt den FC Brigachtal

Beide Teams waren zum Saisonauftakt ohne eigenen Treffer geblieben und hatten klar verloren: Neukirch-Gütenbach in Furtwangen mit 0:5 und die neugegründete SG Wolterdingen-Tannheim daheim gegen Gutmadingen mit 0:4. Den besseren Start erwischten die Gäste, die aggressives Pressing spielten. Marvin Karisan traf in der neunten Minute mit einem platzierten Schuss in den Winkel zum 0:1. Das Tor war ein historisches, schließlich war es der erste Treffer für die SG Wolterdingen-Tannheim überhaupt. Bei den Gastgebern schied Fabian Waldvogel mit einer schweren Armverletzung aus, der Krankenwagen musste ihn mitnehmen.



Marcel Klausmann schaffte nach dem Seitenwechsel aus dem Gewühl heraus das 1:1 (54.). Doch Andreas Metzler war in der 66. Minute mit einem abgefälschten Schuss zum 1:2 erfolgreich. Die Kicker aus Neukirch und Gütenbach hatten aber die passende Antwort parat: Klausmann glich in der 71. Minute aus. Es gab Chancen hüben und drüben. In der 88. Minute brachte jedoch Markus Speigel die SG Wolterdingen-Tannheim mit einem platzierten Schuss erneut in Führung. Die hielt bis zum Schluss, und so konnte die neugegründete Spielgemeinschaft ihren ersten Sieg verbuchen.

Tore: 0:1 Karisan (9.), 1:1 Klausmann (54.), 1:2 Metzler (66.), 2:2 Klausmann (71.), 2:3 Speigel (88.). SR: Valeri Baidin (Mönchweiler). ZS: 290.