Bezirksliga Kompakt: FC Gutmadingen vermöbelt den FC Brigachtal

Der TuS Bonndorf scheint in die erwartet schwere Saison zu schlittern. Bei der SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach setzte es die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Ebenfalls noch ohne Zählbares bleibt die SG Eintracht Neukirch-Gütenbach nach dem 2:3 gegen die SG Wolterdingen-Tannheim.
Ömer Cil brachte den Landesliga-Absteiger quasi aus dem Nichts in Führung (17.). Kurz vor der Pause gelang Marco Effinger der hochverdiente Ausgleich. Gleich nach dem Seitenwechsel stellte Fabio Mauch auf 2:1 (48.). Die Gäste hatten aber die passende Antwort parat, Lars Zeitvogel gelang in der 51. Minute der Ausgleich. Dragan Jovanovic schoss die DJK Donaueschingen in der 70. Spielminute sogar erneut in Führung. Gerd Müller gelang in der 84. Minute der Ausgleich. SG-Trainer Carmine Italiano: "Wir waren die dominierende Mannschaft, haben aber leider eine Fülle hochkarätiger Torchancen ausgelassen."
Beide Kontrahenten hatten zum Saisonauftakt gesiegt: Gutmadingen klar mit 4:0 bei Wolterdingen-Tannheim und Brigachtal gegen die SG Marbach/Rietheim mit 3:1. Wer würde nun nachlegen können? Die Frage war eigentlich schon zur Halbzeit beantwortet. Denn da führte der FC Gutmadingen bereits mit 4:0. Ali Karaki eröffnete nach einer Viertelstunde den Torreigen. In der 31. Minute vermochte Benjamin Huber zu erhöhen. Laurin Heizmann stellte in der 36. Minute auf 3:0. In der 41. Minute sah FCB-Akteur Sascha Mager wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Kurz vor der Pause vermochte Karaki sein zweites Tor am Abend zu markieren.
Es dauerte bis zur 74. Minute, ehe Elias Schelling das 5:0 markierte. Tobias Steri machte in der 82. Minute das halbe Dutzend voll. Huber traf dann erneut, es hieß 7:0 (84.). In der 89. Minute bekam Gutmadingen einen Elfmeter zugesprochen, den münzte Huber in den Endstand um. FCB-Trainer Daniel Wehrle: "Die Niederlage war absolut verdient, auch wenn sie ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. Wir konnten das Umschaltspiel der Gutmadinger nicht unterbinden und auch körperlich nicht mithalten."
Beide Teams waren zum Saisonauftakt ohne eigenen Treffer geblieben und hatten klar verloren: Neukirch-Gütenbach in Furtwangen mit 0:5 und die neugegründete SG Wolterdingen-Tannheim daheim gegen Gutmadingen mit 0:4. Den besseren Start erwischten die Gäste, die aggressives Pressing spielten. Marvin Karisan traf in der neunten Minute mit einem platzierten Schuss in den Winkel zum 0:1. Das Tor war ein historisches, schließlich war es der erste Treffer für die SG Wolterdingen-Tannheim überhaupt. Bei den Gastgebern schied Fabian Waldvogel mit einer schweren Armverletzung aus, der Krankenwagen musste ihn mitnehmen.
Marcel Klausmann schaffte nach dem Seitenwechsel aus dem Gewühl heraus das 1:1 (54.). Doch Andreas Metzler war in der 66. Minute mit einem abgefälschten Schuss zum 1:2 erfolgreich. Die Kicker aus Neukirch und Gütenbach hatten aber die passende Antwort parat: Klausmann glich in der 71. Minute aus. Es gab Chancen hüben und drüben. In der 88. Minute brachte jedoch Markus Speigel die SG Wolterdingen-Tannheim mit einem platzierten Schuss erneut in Führung. Die hielt bis zum Schluss, und so konnte die neugegründete Spielgemeinschaft ihren ersten Sieg verbuchen.
Während Furtwangen zum Saisonauftakt einen 5:0-Heimsieg gegen Neukirch-Gütenbach gefeiert hatte, versuchte die SG Dauchingen/Weilersbach, die Niederlage in Hinterzarten (1:5) auszubügeln. Dies gelang aber nicht, die Kicker aus Dauchingen und Weilersbach verloren auch diese Partie mit 1:5.
Furtwangen nahm sofort das Heft in die Hand. Auf Pass von Timo Wagner markierte Florian Kaltenbach das 0:1 (7.). Kaltenbach münzte einen Eckball direkt in das 0:2 um (18.). SG-Torwart Tim Bertsche verhinderte dann einen noch höheren Rückstand. Immerhin, die Gastgeber kamen dann auch zu zwei Möglichkeiten, Kapitän Benedikt Laufer vergab aber beide. Nach dem Seitenwechsel gelang den starken Gästen ein Doppelschlag: Loris Castelli und Hermann Patrice Takuete trafen ins Schwarze. Die Partie war entschieden. Wenigstens vermochte Leon Schmidt noch das Ehrentor für die Einheimischen zu erzielen. Der eingewechselte Leonardo Buttice stellte aber mit einem unhaltbaren Volleyschuss den Endstand her. Das Ergebnis hätte bei besserer Chancenverwertung noch höher ausfallen können.
Den besseren Start erwischten die Gäste aus Hinterzarten. Jens Tritschler brachte den SVH bereits nach drei Minuten in Front. Marc Müllek vermochte in der 15. Minute auszugleichen. Patrick Zolg traf in der 31. Minute zum 2:1 für die SG Riedöschingen/Hondingen. In der zweiten Halbzeit drängte Hinterzarten mächtig auf den Ausgleich. In der vierten Minuten der Nachspielzeit sah SG-Akteur Müllek wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. In Überzahl gelang dem SV Hinterzarten in der achten Minute der "Overtime" doch noch der verdienten Ausgleich. Florian Schmid hatte im Strafraum ein Foul begangen, und Jona Schuler verwandelte den fälligen Elfer. SG-Trainer Fabio Berrer: "Wir haben den Start etwas verschlafen, anschließend den Gegner aber dominiert. In der letzten halben Stunde hat Hinterzarten dann aber stark gedrängt. Unser Mentalität war gut, auch wenn wir den Ausgleich noch bekommen haben."
Der überragende Atila Yüce erzielte in der ersten Halbzeit drei Tore und stellte so den Geisinger Sieg sicher. Yüce lochte bereits nach einer Viertelstunde erfolgreich ein. Geisingen bekam dann einen Elfmeter, den Julien Kübler erfolgreich verwandelte (27.). Dann erhielten auch die Gäste einen Elfer, Ali Sari behielt vom Punkt die Nerven (37.). Yüce gelang mit Toren in der 39. und 45. Minute aber noch ein wichtiger Doppelschlag. Nach einer Stunde Spielzeit ließ Fabian Pompa Villingen noch einmal hoffen. Roman Jauch stellte aber schon in 64. Minute auf 5:2. Das zweite Tor von Ali Sari am Nachmittag war dann nur noch Ergebniskosmetik für den VfB.
Jonas Schneider schoss die Gastgeber in der 33. Spielminute in Führung. Marius Storz vermochte kurz vor der Pause zu erhöhen (41.). TuS-Akteur Fabian Meier sah in der 44. Minute wegen eines Foulspiels im Strafraum die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter verschossen jedoch die Gastgeber. Gleich nach dem Seitenwechsel markierte Farin Wehrle dann aber doch das 3:0. In Überzahl schaukelte die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach die Partie sicher nach Hause.