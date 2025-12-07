 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
In die falsche Ecke: Bonndorfs Torhüter Felix Wursthorn wirft sich in die falsche Ecke, der Ball landet zum 5:2-Endstand im Netz. | Foto: Wolfgang Scheu
Bezirksliga kompakt: FC Gutmadingen überwintert an der Spitze

Bezirksliga SW SBFV

Von den acht angesetzten Partien konnten immerhin sechs absolviert werden. Einzig die Duelle SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach – FV Tennenbronn und SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – FC Furtwangen mussten abgesagt werden. Für die beiden Teams am Tabellenende, die SG Wolterdingen-Tannheim (0:4 gegen den FC Gutmadingen) und die DJK Donaueschingen (2:3 gegen Löffingen), sieht es mit jeweils nur acht Punkten sehr bedrohlich aus.

Aufrufe: 07.12.2025, 22:40 Uhr
Heinz Wittmann (BZ)Autor