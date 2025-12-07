Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In die falsche Ecke: Bonndorfs Torhüter Felix Wursthorn wirft sich in die falsche Ecke, der Ball landet zum 5:2-Endstand im Netz. | Foto: Wolfgang Scheu
Bezirksliga kompakt: FC Gutmadingen überwintert an der Spitze
Von den acht angesetzten Partien konnten immerhin sechs absolviert werden. Einzig die Duelle SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach – FV Tennenbronn und SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – FC Furtwangen mussten abgesagt werden. Für die beiden Teams am Tabellenende, die SG Wolterdingen-Tannheim (0:4 gegen den FC Gutmadingen) und die DJK Donaueschingen (2:3 gegen Löffingen), sieht es mit jeweils nur acht Punkten sehr bedrohlich aus.