Bezirksliga kompakt: FC Gutmadingen überwintert an der Spitze

Von den acht angesetzten Partien konnten immerhin sechs absolviert werden. Einzig die Duelle SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach – FV Tennenbronn und SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – FC Furtwangen mussten abgesagt werden. Für die beiden Teams am Tabellenende, die SG Wolterdingen-Tannheim (0:4 gegen den FC Gutmadingen) und die DJK Donaueschingen (2:3 gegen Löffingen), sieht es mit jeweils nur acht Punkten sehr bedrohlich aus.

Weiter geht's im BZ-Plus-Artikel.