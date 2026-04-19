Bezirksliga-Kompakt: FC Gutmadingen gewinnt das Derby äußerst souverän

Alexander Thomas, Torwart der SG Wolterdingen-Tannheim, hatte gegen den FC Löffingen reichlich zu tun. – Foto: Wolfgang Scheu

Die DJK Donaueschingen verlor gegen FC 07 Furtwangen mit 3:4 (0:2). Die Allmendshofener bekamen also nach bislang so starker Rückrunde einen Dämpfer. Furtwangen ging vor 210 Zuschauern Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Allerdings war vor dem Treffer von Florian Kaltenbach aus Sicht der Einheimischen ein Foul von Schiedsrichter Dennis Dickscheid aus Schonach nicht entsprechend geahndet worden. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit markierte Loris Castelli das 0:2. Gleich nach dem Seitenwechsel erzielte Thierno Diallo das 0:3. Ömer Cil vermochte in der 55. Minute zu verkürzen. In der 80. Minute markierte Tobias Wild den direkten Anschluss. In der 84. Minute kam Furtwangen nach einem Freistoß durch Timo Wagner zum 2:4. In der 89. Minute markierte Max Rutz das 3:4, mehr aber nicht. Alle Infos zu allen Spielen gibt es im BZ-Plus-Artikel.