Bezirksliga kompakt: FC Furtwangen verpasst die Relegation

Niklas Bernhart brachte die Gastgeber nach 16 Minuten in Front. Bonndorf blieb weiter feldüberlegen. Nach der Pause aber folgte ein Fehler von Felix Wursthorn, der TuS-Torwart wollte das Spiel verlagern ihm rutschte jedoch der Ball über den Schlappen, Mika Wehrle bedankte sich mit dem 1:1. In der 67. Minute sorgte Bernhart mit seinem zweiten Tor am Nachmittag für das 2:1. Aber die Bonndorfer leisteten sich einen Fehlpass, den Jens Tritschler in das 2:2 ummünzte (74.). Drei Zeigerumdrehungen weiter ein Eckball für Hinterzarten. Das Leder wurde abgefälscht, und Jona Schuler konnte sich als Torschütze feiern lassen. So nahm der SVH zum Saisonabschluss alle drei Punkte aus Bonndorf mit. TuS-Trainer Claudio Andreotti: "Hinterzarten hatte keine klare Torchancen, wir haben ihnen alle Tore geschenkt. Dieses Spiel war ein Spiegelbild der Rückrunde. Es ist gut, dass die Saison nun vorbei ist."

Furtwangen unterlag in Löffingen, so konnte Tennenbronn noch Rang zwei erobern. Die Tennenbronner holten mit Müh und Not den einen Punkt, der sie zur Vizemeisterschaft und damit zur Berechtigung an der Aufstiegsrelegation brachte. Danach sah es allerdings lange nicht aus. Die SG Kirchen-Hausen, für die es um nicht mehr ging da sie bereits als Absteiger feststeht, spielte befreit auf. Quazim Sulejmani brachte die Gäste in der 32. Minute in Front. Andy Krukenberg vermochte in der 36. Minute zu erhöhen. Stefan Schanz gelang wenigstens noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Mitte der zweiten Halbzeit glich Justin Stoll aus. In der 71. Minute bekam die SG einen Foulelfmeter zugesprochen. Den münzte Elias Stihl in das 2:3 um. In der 77. Minute gelang Stefan Schanz der so wichtige Ausgleichstreffer. Dabei blieb es bis zum Schluss. FV Tennenbronn hofft nun in der Relegation, doch noch den Aufstieg zu schaffen.





Tore: 0:1 Sulejmani (32.), 0:2 Krukenberg (36.), 1:2 Schanz (39.), 2:2 Stoll (66.), 2:3 Stihl (71., per Elfmeter), 3:3 Schanz (77.). SR: Jan Fischer. ZS: 300.