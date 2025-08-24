Bezirksliga Kompakt: FC Furtwangen landet klaren Derbysieg

Die erste Halbzeit war ausgeglichen, es fielen keine Treffer. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste eine Riesenchance zur Führung aus. Besser machte es Tennenbronn, Raphael Fleig traf nach einer Stunde Spielzeit zum 1:0 ins Schwarze. Luca Schüle markierte in der 64. Minute das 2:0. Jetzt war der FVT überlegen. Justin Stoll (88.) und Marlon Schweizer (90.) schraubten das Ergebnis, das am Ende zu hoch ausfiel in die Höhe.

Der Landesligaabsteiger aus Allmendshofen hatte von Beginn an seine Probleme. Löffingen ging schon nach zehn Minuten durch einen von Johannes Kaufmann verwandelten Foulelfmeter in Front. Immerhin, der DJK gelang durch Tobias Wild postwendend der Ausgleich (13.). Kurz vor der Pause brachte jedoch Nico Wider Löffingen erneut in Führung. Es dauerte bis zur 70. Spielminute, ehe Michael Schmidt der Treffer zum 2:2 gelang. In der 80. Minute sah der Donaueschinger Pascal Limberger nach Meckern und einem Foulspiel Gelb-Rot. Es blieb beim Remis. DJK-Trainer Christian Leda: "Die erste Halbzeit ging klar an Löffingen. In der zweiten Halbzeit konnten wir dann phasenweise das Zepter übernehmen. Es war kein schönes Spiel, beiden Mannschaften hat man die Nervosität zum Auftakt angemerkt."

Ömer Bulut brachte die Gastgeber nach einer Viertelstunde in Front. Ali Sari vermochte mit einem Schuss ins kurze Toreck zu erhöhen. Zwei individuelle Fehler der Villinger ließen die Gäste aus Riedöschingen und Hondingen jedoch ausgleichen. Beim 2:1 hatte die SG auch noch Glück, dass der Ball abgefälscht wurde. Beim 2:2 gab es einen Fehlpass von Bulut in der Vorwärtsbewegung. In der zweiten Halbzeit gab es Großchancen hüben wie drüben. VfB-Spielertrainer Adem Sari fehlten urlaubsbedingt sieben Mann, deswegen nahm er den Punkt gerne mit. "Im zweiten Durchgang haben wir auf den Sieg gedrängt, der Ball wollte aber nicht mehr über die Linie. Wobei der VfB auch immer gefährlich geblieben ist", sagte SG-Coach Fabio Berrer nach dem Schlusspfiff.

Die Partie war ausgeglichen und hart umkämpft. In der ersten Halbzeit fielen keine Treffer. Im zweiten Durchgang wurde nach einem Eckball der Ball unglücklich abgefälscht, und Valerio Pasquale traf zum 0:1. Bonndorf machte auf und wurde ausgekontert. Claudius Hirt netzte in der 75. Minute zum 0:2 ein. Die Einheimischen kamen in der Nachspielzeit lediglich noch zum Anschluss durch Christian Feger. Der neue TuS-Trainer Kay Schlageter: "Es war definitiv mehr drin. Eigentlich muss das Spiel unentschieden ausgehen."

Der SV Hinterzarten vermochte zum Saisonauftakt gleich einmal völlig verdient einen klaren Sieg zu landen. Manuel Tritschler schoss die Kicker aus dem Hochschwarzwald bereits nach neun Minuten in Front. Mika Wehrle vermochte in der 13. Minute zu erhöhen. Manuel Birkle markierte kurz vor der Pause das wichtige 3:0. Von den Gästen kam wenig. Auch die Wechsel, die Spielertrainer Roman Neumann tätigte, zeigten nur bedingt Wirkung. Immerhin, Leon Schmidt ließ mit seinem Treffer in der 63. Minute die Mannen aus Dauchingen und Weilersbach noch einmal etwas hoffen. Doch der direkte Anschluss glückte der SG trotz aller Bemühungen nicht. In der 84. Minute netzte Daniel Martin zum 4:1 ein. Damit war die Messe gelesen. Wehrle mit seinem zweiten Tor am Nachmittag machte den Deckel auf die Begegnung (86.).



Tore: 1:0 Tritschler (9.), 2:0 Wehrle (13.), 3:0 Birkle (41.), 3:1 Schmidt (63.), 4:1 Martin (84.), 5:1 Wehrle (86.). SR: Marc Zimmermann. ZS: 140.

Der Titelkandidat setzte sich im Derby gegen den Aufsteiger klar durch. Die total überlegenen Gastgeber gingen nach einer Viertelstunde durch Hermann Patrice Takuete verdientermaßen in Front. Furtwangen blieb am Drücker, und Tim Geiger vermochte in der 33. Minute zu erhöhen. Kurz vor der Pause bekamen die Einheimischen einen umstritten Elfmeter zugesprochen. Den versenkte Timo Wagner sicher.



Auch in der zweiten Halbzeit kam von den Kickern aus Neukirch und Gütenbach keine Gegenwehr. In der 72. Minute markierte Florian Kaltenbach das 4:0. Bleron Zejnullahu traf zum Endstand (81.). "Furtwangen hat uns an die Wand gespielt. Bei uns hat die Einstellung nicht gestimmt, einige Spieler waren mit dem Kopf noch im Urlaub", sagte SG-Trainer Luca Crudo. FC-Coach Pietro Morreale: "Wir haben stark gespielt. Neukirch-Gütenbach war mit 5:0 noch richtig gut bedient."



Tore: 1:0 Takuete (15.), 2:0 Geiger (33.). 3:0 Wagner (45.), 4:0 Kaltenbach (72.), 5:0 Zejnullahu (81.). SR: Peter Becker. ZS: 500.

Der Landesligaabsteiger aus Gutmadingen siegte in Tannheim klar. Benjamin Huber netzte nach zwölf Minuten zum 0:1 ein. Lukas Riedmüller traf in der 25. Minute zum 0:2. Die neugegründete SG Wolterdingen-Tannheim besaß zwar auch immer wieder Möglichkeiten, brachte das Runde aber nicht in das Eckige. Das Bild änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht. Laurin Heimann erzielte in der 51. Minute das 0:3.



Die Gastgeber hatten einen gebrauchten Tag. Ganz besonders Andreas Metzler, dem in der Schlussminute auch noch ein Eigentor unterlief. SG-Trainer Enrique Blanco: "Gutmadingen hat unsere individuellen Fehler eiskalt bestraft, die müssen wir abstellen. Wir hatten aber trotzdem unsere Chancen, in der ersten Halbzeit müssen wir zudem einen Foulelfmeter kriegen."



Tore. 0:1 Huber (12.), 0:2 Riedmüller (25.), 0:3 Heizmann (51.), 0:4 Metzler (90., ET). SR: Nihat Sari. ZS: 400.