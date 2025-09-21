Bezirksliga kompakt: FC Ettenheim-Altdorf bezwingt den FSV Seelbach

Der FSV Seelbach befindet sich auch nach seinem Abstieg weiter auf Talfahrt: In der Fußball-Bezirksliga unterlagen die Schuttertäler nach einem desolaten Auftritt mit 0:4 beim FV Ettenheim-Altdorf.

Selten dürfte die Ettenheimer Offensivabteilung so viel Platz beim Verwerten ihrer Chancen gehabt haben wie am Sonntagnachmittag im zweiten Durchgang auf dem heimischen Ettenheimer Sportplatz – und dies auch bereits vor dem Platzverweis gegen Sascha Roth. Dieser sah in der Ettenheimer Jubelphase nach dem 3:0 die Ampelkarte. Was genau vorgefallen war, ließ sich nicht eruieren, FSV-Trainer Christoph Lawicki, normalerweise stets bereitwilliger Gesprächspartner, war nach Spielschluss nicht zum Pressegespräch zu überreden. "Florian Ey soll das machen", sagte er mit ungewohnt versteinerter Miene auf dem Weg zum Clubhaus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.