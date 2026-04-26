Bezirksliga kompakt: FC Denzlingen II erobert Rang zwei zurück

Die SG Freiamt-Ottoschwanden hatte sich einen Matchplan parat gelegt. Der Favorit überließ dem SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen den Ball und lauerte auf Umschaltgelegenheiten. Die Heimelf leistete sich in der Frühphase der Begegnung zwei folgenreiche Fehler und geriet mit 0:2 in Rückstand. Yannik Seiler konnte in der 31. Minute den Anschlusstreffer erzielen, aber kurz vor der Pause mussten die Gastgeber das 1:3 hinnehmen. Ballrechten-Dottingen ließ nicht locker und konnte sich immer wieder in die gefährliche Zone durchspielen, schlussendlich gebrach es den Platzherren aber an der Konsequenz vor dem Tor. Freiamt-Ottoschwanden zeigte sich hingegen effizient und feierte nach zwei weiteren Kontertoren einen nicht unverdienten 5:1-Auswärtssieg.

Tore: 0:1 Marian Haas (10.), 0:2 Marian Haas (18.), 1:2 Yannik Seiler (31.), 1:3 Luca Roser (40.), 1:4 Lars Bühler (57.), 1:5 Lars Bühler (88.). Schiedsrichter: Kaspar Huber (Freiburg). Zuschauer: 150. Weiterlesen: Bezirksliga kompakt: Der FC Denzlingen II verdrängt SV RW Glottertal vom zweiten Tabellenplatz (BZ-plus)