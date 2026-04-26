 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Bezirksliga kompakt: FC Denzlingen II erobert Rang zwei zurück

FC Freiburg-St. Georgen gewinnt das Stadtderby gegen FFC II mit 3:0 +++ Buchenbach klettert dank des höchsten Siegs des Spieltags auf Rang zwölf

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
Das Team des FC Denzlingen II hat gut lachen: Es bezwang den SV Rot-Weiss Glottertal mit 5:0 und stieß ihn vom zweiten Platz.
Das Team des FC Denzlingen II hat gut lachen: Es bezwang den SV Rot-Weiss Glottertal mit 5:0 und stieß ihn vom zweiten Platz. – Foto: Matthias Wolpert

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BZL Freiburg

In der Bezirksliga hat der FC Denzlingen II den SV Rot-Weiss Glottertal im direkten Duell unerwartet deutlich mit 5:0 bezwungen. Das Rennen um den zweiten Platz gewinnt an Brisanz, denn auch die SG Freiamt-Ottoschwanden verteidigt ihre Chancen mit dem 5:1 in Ballrechten-Dottingen. Der FC Freiburg-St. Georgen hat das Stadtderby gegen den Freiburger FC II mit 3:0 für sich entschieden. Die SpVgg. Buchenbach schlägt Schlusslicht Heitersheim mit 6:0 und springt auf den Nichtabstiegsrang zwölf.

Heute, 15:00 Uhr
SV Ballrechten-Dottingen
SV Ballrechten-DottingenBallr.-Dott.
SG Freiamt-Ottoschwanden
SG Freiamt-OttoschwandenFreiamt-Ott.
1
5
Abpfiff

Die SG Freiamt-Ottoschwanden hatte sich einen Matchplan parat gelegt. Der Favorit überließ dem SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen den Ball und lauerte auf Umschaltgelegenheiten. Die Heimelf leistete sich in der Frühphase der Begegnung zwei folgenreiche Fehler und geriet mit 0:2 in Rückstand. Yannik Seiler konnte in der 31. Minute den Anschlusstreffer erzielen, aber kurz vor der Pause mussten die Gastgeber das 1:3 hinnehmen. Ballrechten-Dottingen ließ nicht locker und konnte sich immer wieder in die gefährliche Zone durchspielen, schlussendlich gebrach es den Platzherren aber an der Konsequenz vor dem Tor. Freiamt-Ottoschwanden zeigte sich hingegen effizient und feierte nach zwei weiteren Kontertoren einen nicht unverdienten 5:1-Auswärtssieg.

Tore: 0:1 Marian Haas (10.), 0:2 Marian Haas (18.), 1:2 Yannik Seiler (31.), 1:3 Luca Roser (40.), 1:4 Lars Bühler (57.), 1:5 Lars Bühler (88.). Schiedsrichter: Kaspar Huber (Freiburg). Zuschauer: 150. Weiterlesen: Bezirksliga kompakt: Der FC Denzlingen II verdrängt SV RW Glottertal vom zweiten Tabellenplatz (BZ-plus)