Bezirksliga kompakt: FC Bad Krozingen muss absteigen

Tore: 1:0 Luke Bühler (12.), 2:0 Luke Bühler (17.), 2:1 Yanik Roth (29.), 2:2 Julian Held (66. Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Klemens Disch (Prechtal) – Zuschauer: 160

In einem gutklassigen Bezirksliga-Duell teilten sich die SG Freiamt-Ottoschwanden und der FC Freiburg-St. Georgen die Punkte. Die ersten zwanzig Minuten der Begegnung gehörten der Heimelf. In der zwölften Minute wurde Luke Bühler der Ball von Jochen Zimmermann in den Lauf gespielt, Bühler setzte sich gegen die Gegenspieler durch und schob flach zum 1:0 ein. Fünf Minuten darauf gewann Marian Haas den Ball im Mittelfeld und schickte Linus Engler auf die Reise – dessen Flanke verwertete Luke Bühler zum 2:0. In der 20. Minute wurde das Spiel durch eine Trinkpause unterbrochen, was nicht ohne Folgen blieb. Ins Spiel der Gastgeber kam ein Bruch, St. Georgen gab fortan den Ton an. Matti Roth setzte sich in der 29. Minute über die linke Seite durch, seine Hereingabe fand seinen Bruder Yanik, der zum Anschlusstreffer vollendete. Ein an Timo Hettich verschuldeter Foulelfmeter wurde von Julian Held zum 2:2 verwandelt. St. Georgen blieb auch in der Folgezeit am Drücker. Der Punkt für die SG war schließlich sogar ein wenig glücklich.