Bezirksliga kompakt: Erster Saisonsieg für SV Endingen

In der Bezirksliga hat der SV Endingen den ersten Saisonsieg gelandet, der mit dem 5:0 gegen Mitaufsteiger Buchenbach zudem sehr deutlich ausfiel. Das Lokalderby zwischen dem FC Heitersheim und dem SV Ballrechten-Dottingen konnten die Gäste mit 3:1 für sich entscheiden. Der TV Köndringen verspielte gegen Freiburg-St. Georgen eine 3:1-Pausenführung und unterlag mit 3:6, und auch die SF Oberried gingen einer 3:0-Führung in Prechtal verlustig und kassierten eine 3:4-Niederlage. Alle Infos zu allen Spielen gibt es im BZ-Plus-Artikel.

Freiburger FC II – SG Ihringen/Wasenweiler 2:1

Der Freiburger FC II engte die Wege für die SG Ihringen/Wasenweiler ein und dominierte das Geschehen, musste aber nach einem Standard das 0:1 hinnehmen. Nach einem Eckball war Luca Müller zur Stelle und köpfte zur Gästeführung ein. Ziyad Khalifa konnte auf Vorlage von Natinael Michael ausgleichen. Die zweite Halbzeit musste für längere Zeit unterbrochen werden, nachdem der eingewechselte Salam Osmanovic bei einem Luftduell eine üble Kopfwunde erlitt; der Ihringer musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Es folgte eine entsprechende Nachspielzeit, in der Joker Kazbek Ulubiev die Partie mit der letzten Aktion für den FFC II entschied.