Bezirksliga-Kompakt: Erste Niederlagen für Freiamt und Oberried

Die SG Freiamt-Ottoschwanden musste die erste Saisonniederlage hinnehmen, ein 0:1 gegen Glottertal. Auch die SF Oberried gingen erstmals mit leeren Händen vom Platz, unterlagen beim gut verstärkten Freiburger FC II mit 2:4. Der SV Endingen holte gegen Ballrechten-Dottingen den ersten Punkt der Saison (1:1). Auch Mitaufsteiger FC Heitersheim wartet weiter auf den ersten Sieg (2:4 gegen Denzlingen II). Die SG Prechtal/Oberprechtal schob sich dank des 3:0-Heimsiegs über Wittnau in der Tabelle nach vorne.

Freiburger FC II – SF Oberried 4:2

Der Freiburger FC II konnte einige Akteure aus dem Landesliga-Kader und von den A-Junioren aufbieten. Die SF Oberried gingen indes selbstbewusst zu Werke und feierten in der 24. Minute die Führung durch einen Fernschuss David Schneider. Den Ausgleich, ein Distanzschuss von Mika Gruber, beantwortete Kerem Okay, der Spielertrainer der Gäste, nur wenige Minuten später mit der erneuten Führung. Zur zweiten Halbzeit wechselten die Freiburger Mohamad Arsali und Amir Basholi ein, die frischen Wind brachten. Nachdem Yannick Sänger zum 2:2 egalisiert hatte, brachte Iven Horwitz erstmals die Heimelf in Führung. Barsholi, der das 3:2 vorbereitet hatte, sorgte selbst mit dem 4:2 für die Vorentscheidung. Oberried ließ sich nie hängen, musste schließlich aber die erste Niederlage der Saison akzeptieren.