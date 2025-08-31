Bezirksliga Kompakt: Ein Dämpfer für den SG Prechtal/Oberprechtal

Die Publikumskulisse konnte sich sehen lassen: Trotz widriger Witterung fanden gut 600 Zuschauer den Weg ins Hardstadion des SV Ottoschwanden und feierten die Saisoneröffnung des Fußballbezirks Freiburg. Den einheimischen Fans dürfte der Abend besonders gut gefallen haben, endete er doch mit einem 4:1-Heimsieg ihrer Mannschaft.

Die Feierlichkeiten rund ums Spiel

Die Saisoneröffnung ist seit einigen Jahren eine beliebte und stimmungsvoll inszenierte Veranstaltung, einmal mehr von Manfred Schäfer fachkundig moderiert. Für die musikalische Untermalung zeichnete der Musikverein Ottoschwanden verantwortlich.



Vor dem Anpfiff wurden die Vertreter aller Bezirksligisten mit ihren Vereinsfahnen aufs Feld gebeten, der TV Köndringen und die SG Prechtal/Oberprechtal kämpften dabei um den Titel der größten Flagge. Als die SF Oberried aufgerufen wurde, scherzte ein Fan: "Der Petersen wird das ja wohl nicht sein." Nils Petersen, Ex-Profi des SC Freiburg, lief am Sonntag dank freundschaftlicher Kontakte erstmals für die zweite Mannschaft der Dreisamtäler auf (2:2 gegen FC Freiburg-St. Georgen II in der Kreisliga B).

Tore: 1:0 David Böcherer (14.), 2:0 Haas (26.), 2:1 Kunz (29.), 3:1 Kölblin (56.), 4:1 Luca Roser (86.). Schiedsrichter: Drews (Hochdorf). Zuschauer: 600. Gelb-Rote Karte: Moser (73./Prechtal).

Die SG Simonswald/Obersimonswald wurde anfangs auf dem falschen Fuß erwischt. Der Aufsteiger FC Heitersheim machte seinem Ruf als spielstarke, offensive Mannschaft alle Ehre und ging bereits in der fünften Minute durch Mohammed Abubakari in Führung. Tom Zettl erhöhte auf 2:0 für die Malteserstädter. Aber nur zwei Minuten darauf glückte Lukas Fehrenbach der Anschlusstreffer. Großen Anteil daran hatte Jonas Wehrle, der alsbald zum 2:2 ausgleichen konnte. Kurz vor der Pause brachte Lukas Fehrenbach die Simonswälder in Führung. Der Treffer war allerdings extrem unglücklich für die Gäste, denn nach einem Kopfballduell war ein Heitersheimer Spieler im Strafraum liegengeblieben, ohne dass der Referee das Spiel unterbrach. In der zweiten Halbzeit baute die Heimmannschaft die Führung konsequent aus und schrieb sich zuletzt einen 6:2-Kantersieg zugute. Tore: 0:1 Mohammed Abubakari (5.), 0:2 Tom Zettl (19.), 1:2 Lukas Fehrenbach (21.), 2:2 Jonas Wehrle (32.), 3:2 Lukas Fehrenbach (43.), 4:2 Lukas Fehrenbach (65.), 5:2 Philipp Hug (73.), 6:2 Lukas Fehrenbach (82.). Schiedsrichter: Valentin Roeck (Öhningen) – Zuschauer: 180.

Der Landesliga-Unterbau des Freiburger FC trat extrem ersatzgeschwächt an: Lediglich zwei Spieler nahmen auf der Auswechselbank Platz. Der SV Rot-Weiss Glottertal hatte leichtes Spiel. Maurice Schipper brachte die Heimelf durch einen Doppelschlag rasch in Front. In der 30. Minute hätte er fast das 3:0 erzielt. Immerhin, Kevin Flamm war zur Stelle und staubte ab. Mike Maier, Patrick Jurzinski und Robin Maier schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 6:0 in die Höhe. Die Begegnung war damit bereits entschieden. Kurz nach dem Wechsel betrieb Bassman Khiro etwas Ergebniskosmetik, doch dies beeindruckte die Glottertäler nicht. Eine Flanke von Maximilian Leyser nutzte Eric Lickert zum Kopfball – 7:1. Fabio Moscaritolo war ebenfalls per Kopf erfolgreich und markierte das 8:1. Der eingewechselte Felix Drayer setzte mit dem 9:1 den Schlusspunkt. In Glottertal wissen sie das Ergebnis indes einzuordnen und werden darüber nicht übermütig werden. Tore: 1:0 Maurice Schipper (10.), 2:0 Maurice Schipper (16.), 3:0 Kevin Flamm (30.), 4:0 Mike Maier (34.), 5:0 Patrick Jurzinski (37. Foulelfmeter), 6:0 Robin Maier (45.), 6:1 Bassman Khiro (51.), 7:1 Eric Lickert (58.), 8:1 Fabio Moscaritolo (77.), 9:1 Felix Drayer (89.). Schiedsrichter: Michael Wander (Helmstadt) – Zuschauer: 110.

Die erste Halbzeit zwischen dem SV Au-Wittnau und dem SV Endingen gestaltete sich ausgeglichen. In der Nachspielzeit wurde Marco Burkart im Sechzehnmeterraum der Kaiserstühler zu Fall gebracht, und Marco Steiert verwertete den folgenden Foulelfmeter zum 1:0. Die Pausenführung war etwas glücklich, aber auch nicht unverdient. Nach dem Wechsel kam Endingen besser ins Spiel und verbuchte zwei Großchancen, noch ehe Erdogan Aldemir zweimal einnetzte und die Gäste in Führung schoss. Der einheimische Anhang befürchtete, seine Mannschaft nun ziemlich schwimmen zu sehen. Doch weit gefehlt: Patrice Wassmer glückte schnell der Ausgleich, und mit dem nächsten Angriff markierte Moritz Kloke das 3:2. In der Nachspielzeit sorgte Spielführer Philipp Kaiser mit dem 4:2 für die Entscheidung. Die Hexentäler erwiesen sich letztlich als effizienter in der Chancenverwertung. Tore: 1:0 Marco Steiert (45.+2 Foulelfmeter), 1:1 Erdogan Aldemir (65.), 1:2 Erdogan Aldemir (71.), 2:2 Patrice Wassmer (75.), 3:2 Moritz Kloke (81.), 4:2 Philipp Kaiser (90.+4). Schiedsrichter: Lukas Krusch (Grißheim) – Zuschauer: 150.

Der FC Denzlingen II entwickelt sich zu einem Lieblingsgegner des TV Köndringen: Am letzten Spieltag der Vorsaison sicherten sich die Köndringer mit einem 3:1-Heimsieg über den FCD II die Ligazugehörigkeit. Nun knüpften sie an die Leistung der vergangenen Rückrunde an und kehrten mit einem 3:0-Erfolg im Gepäck aus dem Einbollenstadion zurück. Mit einem Doppelschlag durch Marco Eble und Semjon Kern stellten die Gäste die Weichen. Kurz vor der Pause ließ Eble mit einem Kopfball das 3:0 folgen. In der 56. Minute hätte Denzlingen durch einen Strafstoß verkürzen können, aber der sonst so sichere Elfmeterschütze Tim Lettgen scheiterte diesmal vom Punkt. In der Folge hatte Köndringen die Begegnung im Griff, konnte sich aber nicht nochmals durchsetzen. Tore: 0:1 Marco Eble (15.), 0:2 Semjon Kern (17.), 0:3 Marco Eble (38.). Schiedsrichter: Arno Gutmann (Obermünstertal) – Zuschauer: 90.

Der FC Freiburg-St. Georgen legte los wie die Feuerwehr und ging bereits in der vierten Minute durch einen Strafstoß in Führung. Janik Zähringer, der Torwart der SF Oberried, parierte zwar den Elfmeter von David Haar, war beim Nachschuss aber machtlos. Mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Metern erhöhte Marius Aich zum 2:0 für die Gäste. Die Einheimischen konnten jedoch fast umgehend auf 1:2 verkürzen. Nur wenige Minuten später spielte sich Tim Kaiser durch und egalisierte zum 2:2. Mit einem tollen Flugkopfball markierte Michael Vogelgsang das 3:2. Die Oberrieder hatten das Ergebnis gedreht. In der zweiten Hälfte versuchte Freiburg-St. Georgen das Spiel wieder an sich zu reißen, bot dabei allerdings auch einige Räume an. Die Heimmannschaft ließ jedoch einen weiteren Treffer aus. Tore: 0:1 David Haar (4.), 0:2 Marius Aich (17.), 1:2 Jakob Reblitz (19.), 2:2 Tim Kaiser (25.), 3:2 Michael Vogelgsang (39.). Schiedsrichter: Jan Sterker (Freiburg) – Zuschauer: 150.

Die erste Halbzeit zwischen dem Ex-Landesligisten SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen und dem Aufsteiger SpVgg. Buchenbach verlief weitgehend ausgeglichen. Tobias Osswald, der Stürmer der Gäste, hatte in der achten Minute Pech mit einem Pfostentreffer, kurz vor der Pause scheiterte aber auch der Dottinger Benjamin Endriß aus zehn Metern an der Querlatte. Gleich nach Wiederanpfiff netzten die Gäste in Gestalt ihres Torjägers gleich zweimal ein. Davon erholte sich Ballrechten-Dottingen nicht mehr. In der Nachspielzeit erzielte Osswald per Kopf nach einem Freistoß den dritten Treffer für die Buchenbacher. Tore: 0:1 Tobias Osswald (49.), 0:2 Tobias Osswald (53.), 0:3 Tobias Osswald (90.+2). Schiedsrichter: Marco Brendle (Wutöschingen) – Zuschauer: 140.