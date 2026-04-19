Bezirksliga-kompakt: Die Torfabriken laufen heiß – 46 Tore Freiburger FC II hält Buchenbach auf Dienstanz von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Heiko Günther, der Trainer der SpVgg. Buchenbach, war zwar nicht selbst beim Gastspiel im Dietenbach-Sportpark zugegen, die 2:4-Niederlage dürfte aber das adäquate Mienenspiel befördert haben. – Foto: Daniel Thoma

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Im Abstiegsduell der Bezirksliga bezwingt der Freiburger FC II, lange in Unterzahl spielend, die SpVgg. Buchenbach mit 4:2. Die Dreisamtäler rutschen in der Tabelle auf den 14. Rang ab. Die Infos zu allen Spielen im BZ-Plus-Artikel.