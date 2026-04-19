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Bezirksliga-kompakt: Die Torfabriken laufen heiß – 46 Tore
Heiko Günther, der Trainer der SpVgg. Buchenbach, war zwar nicht selbst beim Gastspiel im Dietenbach-Sportpark zugegen, die 2:4-Niederlage dürfte aber das adäquate Mienenspiel befördert haben. – Foto: Daniel Thoma
Der Freiburger Landesliga-Unterbau hat die Abstiegssorgen von Buchenbach nochmals verschärft. In einer Partie, auf der die Cheftrainer beiderseits mit Abwesenheit glänzten, behaupteten sich die Gastgeber mit 4:2, obgleich sie 40 Minuten in Unterzahl spielten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.