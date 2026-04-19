 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Bezirksliga-kompakt: Die Torfabriken laufen heiß – 46 Tore

Freiburger FC II hält Buchenbach auf Dienstanz

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Heiko Günther, der Trainer der SpVgg. Buchenbach, war zwar nicht selbst beim Gastspiel im Dietenbach-Sportpark zugegen, die 2:4-Niederlage dürfte aber das adäquate Mienenspiel befördert haben.
Heiko Günther, der Trainer der SpVgg. Buchenbach, war zwar nicht selbst beim Gastspiel im Dietenbach-Sportpark zugegen, die 2:4-Niederlage dürfte aber das adäquate Mienenspiel befördert haben. – Foto: Daniel Thoma

Verlinkte Inhalte

BZL Freiburg

Im Abstiegsduell der Bezirksliga bezwingt der Freiburger FC II, lange in Unterzahl spielend, die SpVgg. Buchenbach mit 4:2. Die Dreisamtäler rutschen in der Tabelle auf den 14. Rang ab. Die Infos zu allen Spielen im BZ-Plus-Artikel.

Der Freiburger Landesliga-Unterbau hat die Abstiegssorgen von Buchenbach nochmals verschärft. In einer Partie, auf der die Cheftrainer beiderseits mit Abwesenheit glänzten, behaupteten sich die Gastgeber mit 4:2, obgleich sie 40 Minuten in Unterzahl spielten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Osagie (19.), 2:0 Kanwischer (36.), 3:0 Rutschmann (51.), 3:1 Osswald (55./Handelfmeter), 3:2 van Schwamen (83.), 4:2 Osagie (84.). Schiedsrichter: Ensoll (Freiburg). Zuschauer: 60. Rote Karte: Leopold (53./FFC II – Handspiel).