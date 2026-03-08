Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bezirksliga-Kompakt: Die Revanche für 1:4 aus der Hinrunde bleibt aus
SG Prechtal/Oberprechtal und SG Freiamt-Ottoschwanden trennen sich 1:1
von Jürg Schmidt · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Nico Adler von der SG Freiamt-Ottoschwanden (links) – Foto: Fritz Zimmermann
Vor der schönen Derbykulisse von 350 Zuschauern lieferten sich die Mannschaften eine schnelle, intensive Partie. Die Abwehrreihen agierten über weite Strecken aufmerksam und klärten nicht immer schön, aber konsequent. Das Ergebnis (1:1) bezeichneten beide Seiten als gerecht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.