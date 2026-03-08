 2026-03-05T07:49:35.839Z

Bezirksliga-Kompakt: Die Revanche für 1:4 aus der Hinrunde bleibt aus

SG Prechtal/Oberprechtal und SG Freiamt-Ottoschwanden trennen sich 1:1

von Jürg Schmidt · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Nico Adler von der SG Freiamt-Ottoschwanden (links)
Nico Adler von der SG Freiamt-Ottoschwanden (links) – Foto: Fritz Zimmermann

Die Revanche für die 1:4-Hinspielniederlage glückt der SG Prechtal/Oberprechtal nicht. Zum Rückrundenstart muss sich der Spitzenreiter mit einem 1:1 gegen die SG Freiamt-Ottoschwanden begnügen.

Gestern, 16:00 Uhr
SG Prechtal/Oberprechtal
SG Prechtal/OberprechtalPrech/Oberp.
SG Freiamt-Ottoschwanden
SG Freiamt-OttoschwandenFreiamt-Ott.
1
1

Vor der schönen Derbykulisse von 350 Zuschauern lieferten sich die Mannschaften eine schnelle, intensive Partie. Die Abwehrreihen agierten über weite Strecken aufmerksam und klärten nicht immer schön, aber konsequent. Das Ergebnis (1:1) bezeichneten beide Seiten als gerecht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Bühler (45.), 1:1 Fischer (48.). Schiedsrichter: Wander (Teningen). Zuschauer: 350.